Jammer: er komt toch geen Volkswagen Twingo

Renault en Volkswagen zouden de handen ineen slaan, maar dat wordt hem nu niet meer.

Je zou zeggen dat een grootmacht als Volkswagen geen hulp van buitenaf nodig heeft. Nou is nodig hebben een grote term, maar Volkswagen vraagt (en geeft) toch vaak hulp aan andere fabrikanten. Zo hebben ze momenteel een grote samenwerking met Ford waar die laatste het MEB-platform gebruikt voor de Explorer en VW een eigen versie uitbrengt van de Transit en Ranger.

Renault

Nu zou Volkswagen een andere partner hebben gevonden in Renault. Dat klinkt niet als een slecht idee. Het zou namelijk gaan om een soort Twingo EV die dan onder beide merken uitgebracht kan worden. Net zoals de meeste A-segmenters is het financieel interessant voor merken om samen te werken (de laatste Twingo is dan ook in de basis een Smart). En dan zou er dus een soort Volkswagen Twingo op de markt gebracht kunnen worden als opvolger van de e-Up!, wat waarschijnlijk de beoogde ID.1 wordt.

Verbroken

Volgens CEO van Renault Luca de Meo loopt de samenwerking echter spaak. Zonder beschuldigend over te komen zegt De Meo dat de gesprekken strandden en daarom de twee merken apart van elkaar verder gaan werken. De Meo zegt ook dat het een gemiste kans is voor twee Europese grootmachten om samen te werken. Volkswagen heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Is het een gemiste kans? Een in harmonie samenwerkend Europa kan een goede vuist zijn tegen China die op de deur klopt in Europa.

Voor de auto’s die de consumenten zouden gaan kopen gaat het overigens weinig uitmaken. Die Twingo EV komt er wel als het aan Renault ligt, en wij verwachten dat de Volkswagen ID.1 ook nog op de planning staat. Alleen dus niet met dezelfde basis. (via Reuters)