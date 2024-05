Met deze 10 zeldzame topsedans haal je makkelijk 300 km/u

We kijken naar 11 zeldzame topsedans die op hun sloffen de 300 km/u kunnen halen.

Nog niet zo lang geleden behandelde @machielvdd een heel erg leuk onderwerp: de supersnelle E-segment sedan. In dit specifieke geval een Audi RS6 Limousine. Die auto is inmiddels al op Youngtimer-gerechtigde leeftijd, maar de techniek blijft bizar indrukwekkend. Die tiencilinder met twee turbo’s blijft namelijk gewoon heel erg episch.

De RS6 valt daarmee in heen heel erg bijzondere categorie, namelijk die van de zeldzame topsedans die 300 km/u (of meer) kunnen halen. Het valt niet direct op, maar je rijdt dus niet alleen een zeer snelle auto, maar ook een zeer schaarser en dat is eigenlijk dubbel zo cool. Daarom voor het lijstjesvoer van deze zondagochtend 10 zeldzame topsedans die op hun sloffen 300 km/u halen, en ja, in sommige gevallen moet wel eventjes de begrenzer eraf:

Audi RS6 Sedan (4F)

2009 – 2010

1.500 exemplaren (ongeveer)

305 km/u (met dynamic-pakketje, zonder veel meer)

Deze RS6 is niet de eerste keer dat Audi het probeerde, hoor. De Audi S6 Plus in 1996 was er ook als sedan, maar zeldzaam impopulair: daar werden 97 stuks van gebouwd. In 2002 verscheen de Audi RS6 (4E) en die was er ook als sedan en zelfs in de VS leverbaar. Een groot succes werd dat echter niet.

Zoals Machiel opmerkte is de Audi RS6 sedan van de 4F-generatie er maar heel eventjes geweest. Deze kwam pas ná de facelift, alhoewel de RS6 daar een beetje los von stond. Het mooiste is natuurlijk de 5 liter V10 met twee turbo’s. Deze motor was een absolute powerhouse en ook nog eens zeer goed te kietelen, want er zijn zat exemplaren met 200 tot 300 pk extra. Maar ook zonder haalde je met gemak 300 km/u, 320 km/u ongeveer.

Maserati Ghibli 334 Edition (M157)

2024

103 exemplaren

334 km/u

Je kan zeggen wat je wil van die Italianen, ze weten wel hoe je een leuke Special Edition kunt maken. De Ghibli is de onbetwiste zeldzame topsedan als het gaat om topsnelheid. Waarschijnlijk dachten ze daar: laten we gewoon een bom van een motor in een Ghibli leggen, de begrenzer eraf slopen en zien wat er gebeurt.

Nou, er gebeurt een hoop: deze Ghibli Trofeo haalt namelijk 334 km/u. De 334-edition is een speciale uitvoering op basis van de Trofeo om dit heuglijke feit te vieren. Zelfs in dit overzicht is de topsnelheid enorm hoog. Wellicht komt het ook omdat de Ghibli niet enorm verbreed is en veel te dikke sloffen heeft. Dat maakt deze chique Maserati ook een beetje een sleeper.

BMW M5 CS (F90)

2021

1.000 exemplaren (ongeveer)

305 km/u (begrensd)

In dit geval is de topsnelheid een restproduct. Ondanks dat de M5 CS meer vermogen heeft dan de M5 Competition (die weer power heeft dan de M5), was topsnelheid zeker niet het uitgangspunt. De M5 CS is vooral wat lichter en een stuk scherper dan de standaard-M5. De topsnelheid van de auto is slechts 305 km/u.

Dat is simpelweg een uitgekozen moment om de snelheid te begrenzen. Ook handig om te weten is dat je slechts met 4 personen 300 km/u kunt rijden in plaats van 5, want je hebt nu twee stoelen in plaats van een achterbank. Reken er maar op dat deze auto een enorm goede investering zal worden. Zo goed als dit wordt het eigenlijk nooit meer.

Dodge Charger Hellcat Redeye Jailbreak (LD)

2020

300 exemplaren

327 km/u

Amerikaanse auto’s en topsnelheid is niet iets dat we snel combineren, want op de zoutvlaktes van Bonneville na zijn er niet veel plaatsen waar je hard mag of kunt rijden. Bij de Charger is topsnelheid dan ook nooit een einddoel geweest, maar een bijproduct.

Er zijn namelijk een hele hoop snelle Chargers en dit is de snelste Dodge met vier deuren. Het is dus een Hellcat, dus met de supercharged 6.2 liter motor. Maar het is de Redeye-specificatie, dus je hebt 808 pk in plaats van 717. Daardoor haalt de Jailbreak standaard al een topsnelheid van 203 mijlen per uur, dat is 327 km/u.

Jaguar XF-RS (X250)

2014

300 km/u

200 exemplaren

We moeten ook even een Brit erbij halen, natuurlijk, want de Jaguar XFR is een geweldige BMW M5-concurrent. Een tikkeltje onderschat ook. Tuurlijk, als je de laatste tienden van je rondetijd wil halen, is de M5 beter, maar als totaalplaatje is de snelle Jaguar XF aantrekkelijker. Maar wil je meer dan kan dat, hè. De XF-RS heeft een V8 met maar liefst 550 pk die altijd AAN staat. Maar dat is niet het enige bijzondere.

Ten eerste is daar de enorm brede body met grote spoiler. Deze XF is serieus. De RS-versie heeft een ander subframe achter, nieuwe voorwielophanging en stijvere anti-rollbars. Het enige nadeel is het ontbreken van een mechanisch sper. Met de topsnelheid van 300 km/u haalt de XF-RS maar nét dit overzicht, maar vergeet niet dat de auto nog een begrenzer heeft. Zonder gaat het nog harder.

Mercedes-AMG E63S 4Matic+ Final Edition (W213)

2022

300 km/u

999 exemplaren

Uiteraard moet er ook een E-Klasse in staan. We konden dit overzicht van zeldzame topsedans gemakkelijk vullen met AMG’s. Het grote probleem voor Mercedes is dat ze veel te succesvol zijn in dit gedeelte van de markt. Gelukkig vonden we een speciale editie! De E63 AMG Final Edition is een de laatste E63 met V8, totdat de volgende ‘m toevallig ook gaat krijgen, dat zal dan hoe dan ook een hybride zijn, terwijl je hier V8 hebt met 612 pk. 612!

De Final Edition heeft een speciale matgrijze lak, 20 inch gesmede velgen en een hoop zwarte details voor de splitter, grille, raamomlijsting en spiegelkappen. Kitscherig doch fraai en gepast detail zijn de AMG-logo’s op de C-stijl. AMG wil dat de eigenaren er goed voor zorgen, dus kregen ze een op maat gemaakte hoes mee. Oh, die topsnelheid. Die is ernstig begrensd op 300 km/u, alhoewel deze vrij liberaal agesteld staat. Maar (veel) meer zou zonder mogelijk zijn. Bekijk hier de rijtest van de gewone E63.

Cadillac CTS-V Pedestal Edition

2018

300 exemplaren

321 km/u

Het is eigenlijk best vreemd dat je voor de beste grote sedans bij General Motors moet zijn. Denk aan de Lotus Omega (haalt helaas net geen 300 km/u, anders kon ‘ie ook in het overzicht), de Impala SS en natuurlijk de diverse Cadillacs. Nee, geen DTS en Sevilles, maar de CTS-V.

De derde generatie is misschien wel de beste. De Pedestal Edition was om het einde van deze serie te vieren. Onder de kap ligt een 6.2 liter V8 met supercharger. Alle 300 exemplaren van deze zeldzame topsedan zijn bruin! Ja, met een bruine GM-sedan kun je op de A31 dus gewoon 321 km/u halen, lekker tussen de Brabussen in.

Alpina B5 Bi-Turbo Edition 50 (F10)

2015

50 exemplaren

328 km/u

Alpina is ook een topper op het gebied van zeldzame topsedans. De Dodge Charger en Alpina B5 kunnen niet meer van elkaar verschillen. In beide gevallen is verfijning hun USP. Bij de Charger is dat het complete gebrek eraan, bij de Alpina de overdaad. De Alpina is een achtgangen diner met begeleidende wijnen, de Dodge een barbecue met een vier kilo primerib en een fles Jack Daniels. Natuurlijk, de BMW M5 is ook heel erg snel, maar de Alpina B5 is zeldzamer en sneller.

De Edition 50 is helemaal bijzonder. Deze is heel kort na de facelift geleverd en viert de 50e verjaardag van Alpina. Niet alleen hebben deze afwijkende wielen (die echt schitterend zijn), maar ook afwijkende techniek. De motor is nu goed voor 600 pk en dat gaat enkel en alleen naar de achterwielen! Een begrenzer is er niet, dus haalt ‘ie 328 km/u.

HSV GTS-R W1 (GEN-F2)

2017

300 exemplaren

Officieel 289 km/u, maar dik 300 is geen probleem zonder begrenzer

In feite is dit gewoon een doorontwikkelde Opel Omega. In Australië maakte ze heel erg lang gebruik van dat platform voor hun grote sedans. Dikke lomige zescilinders voor de huis-, tuin- en keukenmodellen, bonkige achtcilinders voor de dikkere varianten. Vervolgens had je HSV (Holden Special Vehicles) die daar dan een schepje bovenop deed.

Hun laatste product was de HSV GTS-R W1. Deze heeft de LSA-motor onder de kap en dat is eigenlijk gewoon de motor uit de ZR-1, in dit geval met 650 pk. Het onderstel kreeg special SupaShock-dempers en er zitten 410 mm grote remschijven op met Brembo-klauwen.

BONUS: Brabus E V12 (W212)

2012

10 exemplaren

350 km/u (begrensd HAHA!)

Hahahaha! Er was ooit een tijd dat Brabus de snelste zeldzame topsedans maakte. De EV12 is inderdaad een E-Klasse met een V12 erin. Al die modellen passen in principe in dit overzicht (maar uiteraard maken we daar binnenkort even een apart lijstje voor). Dit is in elk geval de absolute topper.

De EV12 heeft een nucleaire bom onder de kap. Een 6.3 liter grote V12 met twee knoeperts van turbo’s. Het koppel is op 1.100 Nm begrensd om ervoor te zorgen dat de cardanas geen wokkel wordt bij een tussensprintje.

