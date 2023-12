Volkswagen komt met nog populairdere ID.2all

De kleine hatchback van Volkswagen genaamd ID.2all krijgt een grote broer die wel eens populair zou kunnen worden.

De Volkswagen ID.2all heeft een probleem. Niet dat ‘ie elektrisch is, of dat ‘ie nog niet bestaat, of dat ‘ie lelijk is, dat valt allemaal wel mee en is vooral iets waar sceptici op stuk lopen. Nee, de vorm. Het moet een soort Polo (maar dan ter grootte van een Golf) worden, maar dan elektrisch. Een hatchback dus. Zit de wereld daar heden ten dage nog op te wachten?

SUV

Nee natuurlijk niet. Waarom denk je dat auto’s als de Volkswagen T-Roc en T-Cross zo goed scoren. Volkswagen heeft er zelfs moeite mee om de ID.3 te slijten mede dankzij het feit dat de ID.4, de crossover-broer, een deel kopers wegkaapt. Hoge instap is heilig voor veel mensen. Dus lijkt het slim om naast de ID.2all ook iets SUV-achtigs aan te bieden.

ID.2all SUV

Dat snapt Volkswagen ook en dus komt er een ID.2all SUV. Middels een eerste teaser deelt Volkswagen dat die eraan komt. Veel meer krijgen we er echter niet over te weten, behalve dat ‘ie tegen 2026 komt en de techniek uiteraard gaat lijken op die van de ID.2all. Ook lijkt ID.2all SUV nog zeker niet de uiteindelijke naam.

Waar de ID.2all voor ons autoliefhebbers, helemaal als GTI, de elektrische inslag voor hatchbacks wordt, kan de ID.2all SUV wellicht voor de grote cijfers zorgen. We gaan het zien in 2026.