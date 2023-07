Volkswagen T-Cross komt met nieuwe lampen en infotainmentsysteem

De Volkswagen T-Cross heeft een facelift gekregen en daardoor onder andere nieuwe lampen en een vernieuwd interieur gekregen.

De Volkswagen T-Cross is al een tijdje onder ons. Sinds 2018 rijden ze in ons land rond en na vijf jaar is het tijd voor een facelift op z’n Duits. Verwacht dus niet hele ingrijpende veranderingen. Nein, gewoon wat verbeteringen en strakkere looks zodat de auto weer wat jaartjes mee kan gaan.

Volkswagen T-Cross facelift

Wat het meest opvalt zijn de ledkoplampen, deze komen vanaf nu op alle versies. Dat ziet er een stuk beter uit en geeft de auto direct een modernere uitstraling. De vorm van de koplampen is ook anders, waardoor je best gemakkelijk ziet dat we het hier hebben over een nieuwe versie.

Ook levert Volkswagen voor het eerst de T-Cross met IQ Light, hiermee krijgt de auto een doorlopende balk in de grille. De achterkant zijn ze niet vergeten: led-achterlichten in de vorm van een kruis. De achterlichten lopen door in de achterklep, wat eigenlijk best mooi is. Verder zien we meer gaaswerk wat de auto net wat sportiever maakt.

Ook zien we nieuwe bumpers. Elke uitvoering krijgt eigen bumpers en de R-Line is uiteraard het dikst. Denk aan net wat andere bumpers en de grille is voorzien van ander gaaswerk. Tevens zien we het vernieuwde logo op de auto geplakt.

Cockpit

Gewoon echt op z’n Volkswagens. Niet te gek, maar gewoon praktisch en redelijk strak. Wat het meest opvalt is het infotainmentsysteem. De T-Cross wordt uitgevoerd met de nieuwste generatie van het infotainmentsysteem.

Het scherm zit niet meer in het dashboard, maar steekt er een beetje uit. Optioneel is de T-Cross te bestellen met een nieuw 23,4 centimeter touchscreenscherm. Standaard zit er een scherm in met een diameter van 20,3 centimeter. Slecht nieuws is dat we de draaiknoppen niet meer kunnen vinden, dat is toch jammer.

Motoren

Je kunt de cross-over bestellen met een 95 pk (70kW) sterke 1.0 TSI benzinemotor. Schakelen doe je zelf. Daarnaast is er een 115 pk (84 kW) sterke 1.0 driecilinder. Deze variant kan ook uitgevoerd worden met een zeventraps DSG-automaat. Als laatste komt er een 150 pk (110 kW) sterke 1.5 TSI versie die altijd met een automaat geleverd zal worden.

Leverbaar

De T-Cross is door de facelift weer helemaal up to date en klaar om het auto’s zoals de Peugeot 2008 en Renault Captur moeilijk te maken. Prijzen zijn nog niet bekend. Wel dat de auto volgend jaar in het tweede kwartaal leverbaar is in Nederland. Bestellen kan al aan het eind van dit jaar.

De huidige modellen moeten door de nieuwe versie zo snel mogelijk de deur uit. Je kunt deze aanschaffen met flink wat korting: 2.000,- euro voorraadvoordeel en 2.000,- euro inruilkorting. De vraag is wel of je een ‘nieuwe oude’ auto zou willen kopen? Of toch nog even wachten op de strak getrokken versie…