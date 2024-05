Waarom de VS Londen meer dan 14 miljoen pond schuldig is

En andere landen mogen ook dokken aan Londen, tot een totaal van 143 miljoen pond. Maar waarom?

Vergeleken met het ideaalbeeld wat je waarschijnlijk hebt van het Verenigd Koninkrijk, is de hoofdstad Londen eigenlijk maar een uit de hand gelopen metropool. Mocht je toch eens naar de hoofdstad van Engeland willen gaan, dan is het devies van bijna iedereen om je auto ergens aan de rand te zetten en met het OV verder te gaan. Zoals ondergetekende zelf nog heeft ondervonden afgelopen zomer: het kán met de auto. Maar eigenlijk is het geen pretje.

Congestion charge

Londen probeert de extreme drukte in de hand te krijgen met behulp van een fileheffing, de welbekende congestion charge. Concreet betekent het dat je dagelijks een vast tarief betaalt om überhaupt in het centrum te mogen zijn met je auto. Dat gebeurt met kentekenregistratie en wanneer je de zone weer verlaat, wordt berekend hoe veel je Londen schuldig bent. En dat dien je te betalen.

Diplomaten

Maar wat nou als jij een diplomaat bent die diep in het centrum van Londen elke dag van en naar de ambassade moet reizen (met de auto)? Dan eh, betaal je lekker niet. Nee, serieus. Transport for London heeft een lijstje gemaakt van auto’s met diplomatenkentekens en de totale kosten die gemaakt hadden moeten zijn doorberekend naar de respectievelijke ambassades. En dat ging niet over één nacht ijs: er is structureel van 2003 tot en met 2023 niet betaald. Dat lijstje wordt nu gepubliceerd met als doel van Londen om dat geld alsnog te innen. En zo niet, dan wordt een rechtszaak gestart bij het Internationaal Gerechtshof.

VS

Het gaat in totaal om meer dan 143 miljoen(!) pond. Verdeeld over alle landen die een ambassade hebben in Londen, oftewel vrijwel alle landen ter wereld. De grootste wanbetalers zijn:

5. China: 7.936.890 pond

4. Nigeria: 8.395.055 pond

3. India: 8.551.835 pond

2. Japan: 10.073.988 pond

1. VS: 14.645.025 pond

Ja, de VS heeft dus een tiende van het totaalbedrag, 14 miljoen pond, nog open staan. Landen die erg laag staan, bijvoorbeeld Togo met maar een openstaand bedrag van 40 pond, betalen de meeste heffingen juist wel netjes. De VS, een belangrijke ambassade, heeft het dus gewoon structureel geweigerd. Dat geven ze toe aan de BBC. “Volgens het Verdrag van Wenen van 1961 over Diplomatieke Relaties nemen wij de positie in dat de fileheffing een belasting is, die wij volgens dat verdrag niet hoeven te betalen. Vele andere diplomaten in Londen delen dit standpunt.” Aldus een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade.

Overigens vinden wij Nederland niet op de lijst, wel België twee keer. Misschien dat we verward zijn met onze zuiderburen. Dat zou ofwel betekenen dat Nederland nog 51.180 pond heeft openstaan, of dat ook wij een vrij structurele wanbetalende ambassade hebben die nog 618.120 pond moet overmaken naar Londen.