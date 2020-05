Jay Kay brengt wederom auto’s naar veiling, dit keer BMW

Rockster Jay Kay heeft weer wat auto’s gedumpt op een aanstaande veiling, maar in plaats van een lekkere mix gaat het nu om enkel BMW’s.

Kleine anekdote: van alle stukken die ik ooit voor Autoblog heb geschreven, is eentje mij altijd bijgebleven. Redelijk vroeg in mijn schrijverscarrière bracht Britse zanger Jay Kay een zwik auto’s naar een veiling. Of het nou de gave verzameling youngtimers en recente gave auto’s was, of gewoon de bekende status van de modellen: alles wat daarin behandeld werd vond ik bloedgaaf. Ook vanwege het personage Jay Kay, die bijvoorbeeld bij zijn bezoeken aan Top Gear zijn best deed om krankzinnig te lijken. Zijn autocollectie liegt er echter niet om.

Deel twee

Dat stuk krijgt een vervolg. Net geen twee jaar later zoeken nog drie auto’s van Jay Kay een nieuw baasje op een veiling, en dit keer niet alles van Volvo tot McLaren maar enkel BMW. De vorige veiling betekende het einde van een BMW 850 CSi en een BMW M3 Johnny Cecotto Edition in Kay’s garage. Dat zijn al twee redelijk zeldzame heerlijke youngtimers. De drie exemplaren van dit jaar doen er een schepje bovenop.

Alpina B9 3.5

Het eerste waarop geboden mag worden is een Alpina B9 3.5 uit 1983. Net als hoe het nu gaat begon de B9 zijn leven als een BMW 5 Serie (generatie E28). In totaal zijn er zo’n 500 B9’s gebouwd, waarvan slechts 64 met het stuur rechts en daarvan slechts 18 exemplaren met een handbak. Je raadt het al: dit exemplaar vinkt al die hokjes aan. De zes-in-lijn van BMW werd zo verbouwd dat er nu 245 pk uitkomt. Een acceleratie van 6,3 seconden naar de 100 maakte het zelfs de Porsche 911 van zijn tijd lastig. Het zwarte exemplaar van Jay Kay heeft een vrij forse 134.756 mijlen (216.868 km) achter de kiezen. Toch moet de zwarte Alpina B9 nog ergens tussen de 25.000 en 30.000 pond opleveren. De advertentie van de B9 bekijken kan op de site van Silverstone Auctions.

BMW M3 Competition Pack

De allereerste BMW M3 was de generatie E30. Menig liefhebber van BMW’s en/of klassiek spul zal bevestigen dat de E30 een begeerlijke generatie is, helemaal de M3. Dat levert een flinke klassiekerstatus op. Zoals je kon zien aan de Cecotto Edition heeft deze M3 ook Jay Kay bereikt en de zanger doet nog eentje van de hand. Dit keer gaat het om een M3 ‘Competition Pack’. Door de stickers en ‘livery’ in M-kleuren denk je aan een raceauto, door het nummerbord denk je aan een normale M3. De waarheid ligt in het midden. De origineel Duitse auto is recent verbouwd als rallyauto en hielp Jay Kay de Rally Isla Mallorca te doorstaan. Die modificaties betekenen de logische zaken als een rolkooi en een grotere spoiler, maar ook een short-shift versnellingsbak, 17-inch ‘Competition’-velgen en sportievere vering. Ook de motor kreeg de race-specificaties mee, dit betekent bijna 260 pk. De perfecte versie van de E30? Als je dat vindt, dan kan je bieden op de bijbehorende advertentie van de E30 ‘Competition Pack’. De auto moet nog tussen de 48.000 en 56.000 pond opleveren.

BMW 3.0 CSL

Dan de oudste en duurste van de drie, en tegelijkertijd degene met de minste poespas. Het is ‘gewoon’ een 3.0 CSL (E9). De topversie van de toenmalige 6 Serie perste zo’n 203 pk uit een 3.0 liter motor. Door een prima kilometerstand en het feit dat het één van de vijfhonderd rechtsgestuurde 3.0 CSL’s is, durft Silverstone het de beste 3.0 CSL te noemen die ze ooit hebben gezien. Het exemplaar in Chamonix White heeft een dikke portie liefde gekregen van de vorige eigenaar, alvorens Jay Kay hem in perfecte staat kon overnemen. In zijn 38-jarige leven klokte de 3.0 CSL 62.000 mijlen (99.770 km). Dat verklaart de toch wel forse geschatte prijs van 135.000 tot 155.000 pond. Als je durft, bieden kan op de advertentie van de BMW 3.0 CSL.

En de rest

Naast Jay Kay en BMW biedt de veiling nog veel meer lekker spul. Allerlei vriendelijk geprijsd young- en oldtimerspul is te vinden op The May Live Auction van Silverstone Auctions. Het bieden gaat online en bezichtigingen gaan privé, omdat je-weet-wel. Een lekker lijstje is het zeker.