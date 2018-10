Deze 7 auto’s van Jay Kay zoeken een nieuw baasje

Help een rijke rockster in nood.

De Britse band Jamiroquai was in de jaren ’90 razend populair. Ze bestaan nog, maar de echte hoogtijdagen heeft de band achter de rug. Ook korte successen verdienen lekker in de muziekbusiness, wat ervoor zorgt dat zanger Jay Kay zich het één en ander kan permitteren. In de videoclip van het nummer Cosmic Girl werd er bijvoorbeeld hard gereden met een paarse Lamborghini Diablo. Deze auto werd bekend door Jamiroquai, maar behoorde niet tot de collectie van Jay zelf. Daar zitten hele andere pareltjes in.

Een aantal van die auto’s zijn hier al langs gekomen. Een unieke Ferrari Shooting Brake, een LaFerrari én een Enzo: keuze zat. Maar ook petrolheads moeten concessies doen en dus moeten een paar auto’s van Jay het veld ruimen. Waarschijnlijk meer voor de ruimte dan voor het geld, maar de auto’s zouden naar schatting in totaal zo’n 700.000 pond (790.000 euro) moeten opleveren. Ze gaan onder de hamer bij de NEC Classic Sales in Birmingham, georganiseerd door Silverstone Auctions.

BMW 850 CSi (E31, 1996)

De 8 Serie is terug, maar zijn voorganger is een klassieker in spe. Dit exemplaar heeft een lekker dikke V12 voorin liggen, schakelen doe je zelf. Met 12.777 mijlen (20.562 km) op de klok is de auto niet massaal gebruikt. Daardoor ligt de vraagprijs van de auto ergens tussen de 80.000 en 100.000 pond (90.000 tot 110.000 euro).

BMW M3 Johnny Cecotto Edition (E30, 1989)

Volgens velen de beste M3. Toen hij nog licht, compact en eenvoudig was. En zelfs in het grijs is het nog steeds een mooie auto. Dat ook deze BMW nog wel eens veel geld waard zou kunnen zijn, blijkt uit de verwachte prijs van 70.000 tot 85.000 pond (78.000 tot 95.500 euro). Maar dan heb je wel een gelimiteerde editie, vernoemd naar een coureur die met een BMW M3 diverse DTM-successen behaalde. Deze BMW is meer gebruikt dan de 8 Serie, met minder dan 18.000 mijlen (28.000 km) op de klok.

Ford Mustang ‘Bullit’ (1967)

Gaaf hoor, de nieuwe Mustang Bullit. Een retro-design gebaseerd op de originele Ford Mustang die samen met een Dodge Charger, die Jay Kay overigens ook had, een dijk van een achtervolgingsscène neerzette in 1968. De originele Ford Mustang van Kay is wederom geen auto uit de film, maar eentje die er veel op moet lijken. Hij hoeft minder op te leveren dan de twee Beemers: ergens tussen de 58.000 en 68.000 pond (65.000 tot 76.000 euro). De auto heeft nauwelijks gereden: in de advertentie staat dat het gaat om ‘a few hundred miles’.

McLaren 675LT MSO Coupé (2016)

Je zou misschien zeggen dat deze 675LT in het grijs een beetje saai is. Toch heeft Jay Kay bij McLaren Special Operations de optielijst gespekt om zo een unieke auto neer te zetten. Deze auto moet een flinke bak geld opleveren: 230.000 tot 280.000 pond (260.000 tot 315.000 euro). Wel heeft hij vaker binnen dan buiten gestaan, want er staan slechts 1.564 mijlen (2.517 km) op de teller.

Mercedes-Benz 300 SL (R107, 1989)

Helaas geen ‘echte’ 300 SL Gullwing, maar een auto die de klassiekerbubbel tot nog toe heeft overgeslagen. Dat maakt deze SL goedkoop, maar geen koopje. 30.000 tot 35.000 pond (33.500 tot 39.500 euro) wil Jay hier nog voor vangen. De kilometerstand is voor die prijs wel aan de hoge kant: 54.000 mijlen (86.900 km). Maar goed, deze auto komt uit een tijd dat Mercedes oersterk spul op de markt zette, dus het is geen ramp.

Porsche 911 Targa 4S (991, 2015)

De Targa-versie van de 991 was een knipoog naar de originele 911 Targa, onder meer gekenmerkt door de aluminiumkleurige rolbeugel. Het is de ideale mix tussen de cabrio met stoffen klapdak en de coupé. De Targa van Jay Kay heeft aftermarket (?) grijze achterlichten, wat je ding moet zijn. Maar voor 75.000 tot 85.000 pond (85.000 tot 95.500 euro) valt het voor een nieuwe 911 allemaal reuze mee. De 911 heeft 8.400 mijlen (13.518 km) achter de kiezen.

Volvo 850R Estate (1996)

Verrassing! De laatste en goedkoopste auto op de lijst is een Volvo 850R. In tegenstelling tot de 850 T-5R die veelal in het vanillegeel werd geleverd, is deze 850R ingetogen donkergroen. Voor 15.000 tot 18.000 pond (16.800 tot 20.000 euro) niet de goedkoopste 850, maar wel een mooie cultklassieker in wording. Deze specifieke 850R komt uit Japan, Kay importeerde hem toen hij 53.000 km op de teller had. Zelf zette hij daar 14.000 km bij, zodat de klok nu op 67.000 staat. Maar ook bij een Volvo uit deze periode moet dat geen grote problemen opleveren.

Met dank aan @e36thuglife voor de tip!