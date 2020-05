Uitstel betalen BPM voor de autosector

In deze moeilijke tijden komt het kabinet je een beetje tegemoet. Zo ook de autosector door de BPM een beetje uit te stellen.

Het hoeft geen verrassing te zijn voor de meesten: in Nederland zijn auto’s vrij duur in de aanschaf. Dat heeft voornamelijk als reden dat de aanschafbelasting BPM wordt opgeteld bij de nieuwprijs. Voor bijna elke auto is het een flinke smak geld bovenop de standaardprijs, om nog maar te zwijgen over dikke benzineslurpers.

Buiten de consument om

Ook naast wat de consument moet neertellen voor een auto speelt BPM een rol. Zo ook bij importeurs. In deze moeilijke tijden wordt het lastiger en lastiger om zo alle kosten te kunnen dekken. RAI Vereniging en BOVAG, die opkomen voor de autosector, raadden al aan om uitstel te geven op het betalen van BPM, vooral voor deze importeurs. Daar geeft het kabinet nu gehoor aan.

Uitstel betalen BPM

De autoverkopen in Nederland in april zijn met 53 procent gedaald ten opzichte van 2019. Dit legt druk op de schouders van de importeurs. Om even wat meer ademruimte te creëren in dit gedeelde van de sector, wordt de BPM-betaling uitgesteld met een maand. Eerder werd dit ook al besloten voor de verplichte BTW. Dit besluit zal het overleven na de crisis makkelijker maken.

Wat de consequenties zijn voor de consument wordt niet gezegd, maar meer kans op normale functionaliteit na de crisis is er één van. BOVAG en RAI Vereniging zijn blij met het uitstel voor het betalen van de BPM voor de autosector. Toch wil Bert de Kroon, voorzitter BOVAG Autodealers, nog wel even benadrukken: het gaat om uitstel en dus geen afstel. Het zal dus nog wel betaald moeten worden. Alleen niet nu direct.

Foto: op deze Dodge Durango zit een dikke BPM-som, gespot door @toyotafortuner op Autojunk.