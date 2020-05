8 gave (en vrij recente) concept cars van Peugeot op een rij

Dagdromen kan Peugeot als geen ander: ze hebben een breed arsenaal concept cars die hun merkimago een dikke boost hadden kunnen geven.

Wij Nederlanders houden van Peugeot. Het merk blijft het goed doen in Nederland, ondanks vrij lage scores in betrouwbaarheidsonderzoeken. Occasionsites staan vol met Peugeots, nieuw zijn ze relatief goed te betalen en dan hebben we het nog niet eens over het succes van de 308 SW in de lease in 2015. Allemaal prima, maar ergens blijft het een soort budgetmerk. Een dikke sportwagen of imagebuilder heeft het merk – toplimousines als de 607 daar gelaten – niet echt gehad.

Dat had anders kunnen zijn. Peugeot heeft in recente jaren een rits hele gave concept cars neergezet. Bijna elke heeft elementen die het productiestadium zeker hebben gehad, maar de auto’s zelf niet. In sommige gevallen is dat zeer jammer.

Peugeot 407 Elixir (2003)

Om te voorkomen dat we met een kop in de wolken beginnen, is de 407 Elixir een goed startpunt. Dit concept werd gepresenteerd op de IAA Frankfurt in 2003 en moest aangeven hoe de 407 er ongeveer uit ging zien. De gehele snuit van de auto heeft het productiestadium gehaald in de 407. Ook het dashboard haalde het productiestadium. Vanaf achter de A-stijl is alles anders. In plaats van een sedan of stationwagon is de Elixir een tweedeurs Shooting Brake. Het panoramadak, een belangrijke signatuur van de Peugeots van des tijds, is groter dan groot op de Elixir. Dit concept zou hoe dan ook geen potten breken qua verkoopcijfers. En toch, aangezien er ruimte was voor een 407 Coupé, waarom niet?

Peugeot 907 (2004)

Wat is het laatste dat je verwacht van een merk als Peugeot? Een GT-achtige supercar met een V12 voorin zal vrij hoog op dat lijstje staan. En toch waren er plannen voor: dat werd de 907 in 2004. Vooral het uiterlijk moest het werk doen, want de 907 vierde het openen van een nieuwe designstudio, 40 jaar na het gebruiken van de vorige. Laat er geen misverstand over ontstaan dat ook wij de auto absoluut een schoonheid vinden, met zijn goede proporties en glazen motorkapgedeelte. Veel interessanter is de werkende(!) 6.0 liter grote V12, samengesmolten uit twee V6’en. Er komt zo’n 500 pk uit. Er is een werkend prototype van de 907, maar meer dan dat kwam er niet. Dat is jammer.

Peugeot 908 RC (2006)

Peugeot hanteerde altijd een systeem waar een nieuwe auto een opeenvolgend nummer als typenaam zou krijgen. 206 werd 207 en 207 zou 208 worden. Zo komt na 907 het nummer 908 en dat was de naam die het volgende extreem dikke project van Peugeot kreeg. De 908 heeft wat weg van de 907, maar was een hele andere auto. Zo was het een vierdeurs coupé in plaats van een tweedeurs. Ook de motor was anders. Gelukkig was het nog wel een V12, maar dan een HDi FAP-motor. Deze motor komt uit de gelijknamige 908 HDi FAP die in de Le Mans-auto van Peugeot lag. De specs zijn voor de 908 RC daarom even krankzinnig: de 5.5 liter grote V12 diesel leverde 710 pk. Op de achterwielen! De ubersedan der ubersedans had dus een Peugeot kunnen zijn. Dat werd het niet: de 908 RC kwam niet verder dan een concept.

Peugeot SR1 (2010)

De ‘grote bek’-designtaal van Peugeot moest rond 2010 plaats maken voor een nieuwe modernere designtaal. Dat vertaalde zich in een hoop concept cars van Peugeot, maar de gaafste was de SR1 in 2010. Op zich was de auto gewoon een soort showcase voor de nieuwe HYbrid4-aandrijflijn die zijn weg naar de Peugeot 3008 en Citroën DS5 zou vinden. Geheel in de huidige Peugeot-stijl heeft de auto slechts een 1.6 liter grote motor die in de SR1 zo’n 218 pk kon leveren. Gecombineerd met een zelfstandige elektromotor kon de auto echter 313 pk over alle vier de wielen sturen. Dat is allemaal mooi, maar omdat dit sportieve specs zijn werd voor de verpakking een roadster ontworpen. En wat een bloedmooi apparaat is het. Het zou een soort i8 van Peugeot kunnen zijn. Het werd echter niks en alleen delen van het design en de hybride technologie bleken klaar voor productie. Oh, en het interieur heeft een hoop weg van de huidige i-Cockpit.

Peugeot Onyx (2012)

Voor de vorm ook nog eentje uit de categorie ‘kansloos’. In 2012 kwam Peugeot op de proppen met de Onyx. Je hoefde er maar naar te kijken om tot de conclusie te komen dat hij knettergek is. Voor het exterieur werd een exotisch materiaal gebruikt: brons. Combineer dat met koolstofvezel voor de categorie, design er een middenmotor supercar omheen en pak als motor een V8 diesel met hybride technologie. En dat van Peugeot! De prestaties van de auto waren vrij bizar: hij zou naar 100 km/u kunnen sprinten in 2,9 seconden en door kunnen jakkeren naar 360 km/u. Dit omdat de compacte motor 680 pk levert en de auto in totaal maar 1.100 kg weegt. In de tijd dat alles moet inkrimpen was dit wel het laatste wat Peugeot had moeten bouwen. Tenzij ze de petrolhead heet wilden krijgen.

Peugeot 308 R (2013 en 2015)

Het tegenovergestelde van de Onyx is de Peugeot 308 R. De vers gepresenteerde tweede generatie van de Peugeot 308 werd lekker gemaakt door deze dikke hatchback. De aandrijving wordt verzorgd door een 1.6 die 270 pk levert. Het grappige van de 308 R is dat vooral de bodykit concept-achtig bleek te worden. Naderhand introduceerde Peugeot een hete 308, deze leverde ook 270 pk en kreeg ook die bizarre two-tone kleurstelling. Ze kozen alleen niet voor de naam R, maar voor de veel betere naam GTI.

Toch lijkt het erop dat het hele 308 R-verhaal nog een staartje krijgt. In 2015 volgde een nieuwe versie van de 308 R, dit keer genaamd 308 R HYbrid. Door de 1.6 te koppelen aan een set elektromotoren levert de nieuwe 308 R 500 pk! Ook die zou wel/niet in productie gaan, bovendien is Peugeot nog steeds bezig met iets in de trend van de 308 R HYbrid.

Peugeot Exalt (2015)

Een voorbode van de nieuwe 508 vonden we in 2015 al in de Exalt. Opvallend genoeg was de aandrijflijn ‘gewoon’ hetzelfde als die van de SR1. Nou is 313 pk in een dikke sedan prima, maar geen revoluties op dat gebied. Nee, vooral de styling moest een voorbode worden voor nieuwe modellen. Helaas werd alles in deze designtaal veel conservatiever ontworpen en kwam er geen Peugeot 508 die de proporties van de Exalt kreeg. Wel heeft het interieur van de Exalt zijn weg gevonden naar de nieuwe 508.

Peugeot e-Legend (2018)

Geen hybride-meuk meer: vanaf 2017 en 2018 is het merendeel van de concept cars van Peugeot en elk merk elektrisch. Dus moet je elders hoge ogen gooien. Peugeot lost het op met de e-Legend in 2018. Ja, het is een volledig elektrische sportcoupé met zo’n 463 pk en 800 Nm. De carrosserie is niks anders dan een gemoderniseerde 504 Coupé, zelfs met klassiek ontworpen dunne raamstijlen. Het hypermoderne interieur wordt vormgegeven door een simpel dashboard zoals vroeger, net als de simpele stoffen stoelen. De auto is te recent om definitief doodgegooid te worden, net als dat nog niks in nieuwe Peugeots is gebruikt. Deze auto, of delen ervan, mag wat ons betreft in productie.