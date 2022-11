Jay Leno loopt serieuze brandwonden op na autobrand

In de garage van Jay Leno vloog een auto in de hens, hij liep brandwonden op.

De ouderen onder ons kennen Jay Leno misschien nog van zijn tijd bij The Tonight Show. De Amerikaan heeft het programma immers meer dan 20 jaar gepresenteerd. Echter, de laatste jaren is Leno vooral bekend van zijn YouTube-kanaal. De gepensioneerde presentator en komediant is gek van auto’s en deelt zijn passie met andere op het wereldwijde web.

Leno bezit een flinke autocollectie. Van oude vooroorlogse voertuigen tot een recente Audi of Aston Martin. In zijn garage in Los Angeles ging het helaas mis afgelopen weekend. Eén van zijn auto’s vatte vlam. Details zijn schaars, maar Jay Leno zelf hield er wel ‘serieuze brandwonden’ aan over. Na het incident werd de presentator afgevoerd door een ambulance naar het brandwondencentrum. De verwondingen hebben betrekking tot het linkerdeel van zijn gezicht.

De roddelkoningen bij TMZ weten te melden dat zijn oog en oor bespaard zijn gebleven. Details over het incident zelf zijn schaars, behalve dat het iets te maken heeft met één van zijn auto’s en benzine. Ongetwijfeld zal Leno daar iets over zeggen wanneer hij is hersteld van het ongeluk.

De 72-jarige is een taaie en verwacht binnen één á twee weken weer de oude te zijn. Aldus de Amerikaan tegenover TMZ. De komende periode is zijn agenda in elk geval geschrapt. Hopelijk komt de autoliefhebber er weer snel bovenop!