Kabinet probeert je uit de auto te halen

Maar ja: is er eigenlijk een goed alternatief? Voorlopig niet.

Allemaal individueel in onze trouwe vierwieler op weg naar de bestemming. Het zou wat dat betreft beter voor het milieu zijn als we met z’n alleen in de bus of trein zaten. In een ideale wereld zou dat inderdaad een oplossing kunnen zijn. Nederland is echter een drama als het gaat om openbaar vervoer buiten de Randstad. En toch wil het kabinet jou uit de auto halen om op een alternatieve manier te reizen. Want die dramatische bereikbaarheid buiten de Randstad, daar zeggen ze wat aan te gaan doen:

We kiezen voor flinke investeringen in het openbaar vervoer en de fiets. Hiermee zorgen we dat door heel het land woningen op een duurzame manier bereikbaar worden. We kiezen niet alleen voor investeringen in de Randstad, maar juist ook in de regio. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat scholieren en studenten vanuit de Achterhoek met de trein makkelijker en sneller bij hun opleiding in Arnhem kunnen komen en maken we een nieuwe woonwijk in Groningen goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Staatssecretaris Heijnen

Een gezonde ambitie van het kabinet. Echter, zelfs het Centraal Planbureau voor Leefomgeving concludeerde onlangs nog dat de auto het meest optimale vervoersmiddel is in Nederland. In het regeerakkoord was opgenomen dat het kabinet geld ging vrij maken voor betere bereikbaarheid in Nederland. Nu is bekend geworden waar die 7,5 miljard euro precies terecht gaat komen.

De helft van dat bedrag gaat het kabinet gebruiken om het openbaar vervoer bij nieuwe woonwijken te verbeteren. Woon je nog in een oude woonwijk, dan pak je maar de auto of zo. Meer dan een miljard euro gebruikt men voor de doorstroming op de wegen en 10 procent van het bedrag gaat naar de fietspaden.

Beter OV in nieuwbouwwijk: ten koste van wat?

Met name dat openbaar vervoer beter maken bij nieuwe woonwijken is een dingetje. Dat gaat natuurlijk ten koste van iemand. Jij en ik voelen hem al aankomen: dat is de automobilist. De focus ligt op goede bereikbaarheid van het OV. Lekker veel parkeerplaatsen bij nieuwe woningen zullen een stuk lager op het lijstje met prioriteiten staan. Toch lullig als je de auto niet kunt parkeren in je eigen wijk. En als je vrienden op de koffie komen komen ze maar met de bus of pakken ze de fiets. Woningen in het luxere segment hebben daar minder last van: deze komen dikwijls met een eigen oprit.

Omdraai

Het kabinet maakt hiermee een duidelijk andere keuze in vergelijking met vorige kabinetten. Eigenlijk waren de wegen altijd de hoogste prioriteit als het gaat om bestedingen met infrastructuur. Nu gaat een groot deel van het geld naar alternatieve vormen van vervoer: de trein, bus en fiets. Achterhaald ding ook eigenlijk, een auto.