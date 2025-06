Je auto wordt er niet alleen schoon van, je ziel wordt ook schoongewassen!

Zaterdag 28 juni wordt je auto wassen ineens een stuk betekenisvoller. Meer dan 130 BOVAG-autowasbedrijven in heel Nederland gooien hun roldeuren open voor een goed doel. Wie die dag langskomt voor een wasbeurt, draagt direct bij aan de strijd tegen kinderkanker. Glanzend lakwerk én een warm hart, dat is nog eens een goede deal.

Volgens de BOVAG Autowas- en Poetsbedrijven is elke wasbeurt op 28 juni meer dan alleen een frisse laklaag. Het is letterlijk een ritje richting betere zorg en meer genezing voor kinderen die het hard nodig hebben. Elke auto door de wasstraat helpt mee.

De Nationale Autowasdag is inmiddels een vaste prik, altijd net voor de zomervakantie begint. Vorig jaar haalden 111 autowasbedrijven samen ruim 45 duizend euro op voor Stichting ALS Nederland. Dit jaar wil BOVAG samen met haar leden daar nog een schepje bovenop doen. De opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Centrum, waar dagelijks keihard wordt gewerkt aan betere behandelingen en meer genezing voor kinderen met kanker.

Je auto wassen gaf nog nooit zo’n voldaan gevoel

Dat centrum in Utrecht is het grootste kinderkankercentrum van Europa. Elk jaar krijgen in Nederland zo’n 600 kinderen kanker. En nog steeds overlijdt één op de vier daaraan. Het Prinses Máxima Centrum brengt zorg en onderzoek samen onder één dak en heeft een duidelijke missie: ieder kind genezen, met een goede kwaliteit van leven. Verzekeringen dekken de gewone zorg, maar voor vernieuwend onderzoek zijn donaties broodnodig. Daar komt de Nationale Autowasdag dus als geroepen.

Wil je helpen? Makkelijk zat. Ga op 28 juni gewoon even langs bij een deelnemend wasbedrijf. Je auto wordt er glanzend schoon en jouw bijdrage gaat linea recta naar het Máxima Centrum. Win-win dus, met schuim, glans en een goed gevoel.

Welke bedrijven meedoen? De complete lijst van locaties vind je op www.bovag.nl/autowasdag. Grote kans dat er ook eentje bij jou om de hoek tussen zit.