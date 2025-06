Het wordt iets minder k*t om door Frankrijk te rijden

We zeggen maar gewoon waar het op staat…

De Fransen zijn een raar volkje. Ze hebben een mooi land, maar vergallen het plezier met hun persoonlijkheid. Zolang ze maar kunnen staken of wijn drinken, zijn ze blij. En aan buitenlanders op de weg hebben ze een hekel. Maar ineens, alsof er een god is die de Fransen iets minder k*t heeft gemaakt, gebeurt er iets.

Want de Fransen zijn er klaar mee. Althans, met die beroemde Crit’Air-sticker die je op je voorruit moet plakken om te bewijzen dat je auto niet stiekem een mobiele schoorsteen is. De ZFE’s – zones met beperkte emissie – waar je die sticker voor nodig hebt, staan namelijk op de tocht. En dus rijst de vraag: mogen we dat ding eindelijk van de ruit trekken en die 3 euro 80 terugvragen?

Nou, nee. Nog niet. De zogenoemde wet voor vereenvoudiging van het openbare bestuur (ja, zo heet dat echt) moet eerst nog door het Franse parlement. En daarna mag ook de Grondwettelijke Raad er een plasje over doen. Kans is dus aanwezig dat het plan, net als een Renault Laguna na 300.000 kilometer, alsnog strandt.

En zelfs als die nationale ZFE-regels in de shredder verdwijnen, dan zijn daar altijd nog de steden zelf. Want lokale burgemeesters, vooral in steden als Lyon of Parijs, hebben geen landelijke wet nodig om te zeggen: ‘Non, monsieur, zonder sticker komt u er niet in.’ En dan mag je alsnog je diesel van 2013 aan de kant laten staan.

Tel daar nog even bij op dat tijdens dagen met vieze lucht (en dat zijn er in Frankrijk nogal wat) de overheid alsnog die sticker kan eisen, gewoon als tijdelijke maatregel. Dus weggooien is niet slim. Plak ‘m liever gewoon netjes op je ruit en doe alsof je een officiële deelnemer aan de Tour de Bureaucratie bent.

Dan rest natuurlijk de hamvraag: kunnen we die 3,80 euro terugvragen? Het antwoord is korter dan vier letters, namelijk: nee. Geen formulier, geen terugbetaling, niets. Die euroknaller ben je gewoon kwijt. Gelukkig is het goedkoper dan een croissant bij een tankstation, dus vooruit.

Conclusie? Laat die sticker lekker zitten. Voor je het weet heb je hem toch weer nodig, want Franse regels zijn net als een Citroën-hydrauliek: het verandert vaak, meestal onverwachts en zelden zonder lekkage.