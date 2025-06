Volkswagen doet echt z’n best voor ons met een nieuwe extra hete GTI

Sympathiek van Volkswagen

Volkswagen werkt achter de schermen hard aan een ‘Clubsport’-topversie van de nog op komst zijnde ID. 2 GTI en daarmee gaat VW duidelijk de oude GTI‑traditie nieuw leven inblazen. Terwijl de reguliere ID. 2 GTI later in 2026 een bescheiden 223 pk uit de elektromotor moet trekken, mikt de Clubsport-versie op een stevige 282 pk.

De ingenieurs in Wolfsburg stoppen niet enkel meer vermogen in het ding. Ze introduceren ook een heus mechanisch sperdifferentieel, dus geen artificiële tractiehulp via remmen, maar een ouderwetse torque-vectoring tussen de voorwielen. Klinkt als fun‑engineering uit vervlogen tijden, met name omdat er zelfs wordt gespeculeerd over een virtuele gearchange-functie die reacties wat ouderwets zou laten voelen, alsof je schakelt met een valse koppeling .

Volkswagen doet echt z’n best voor ons

Deze Clubsport moet, meer dan de inmiddels wat saaie GTI, gaan demonstreren dat een elektrische R‑auto wél karakter en rijplezier kan hebben. Geen lazy EV-sprintkannonen, maar een geoliede funmachine die voelt als een go-kart op wielen – met power én precisie. Het pragmatische nadeel: met 282 pk blijft het onder de Giga-wattcategorie, waardoor het een kwestie van slim tunen is in plaats van monstervermogen.

Even terug naar de gewone ID. 2 GTI: die front‑wheel‑drive‑variant verschijnt tegen het eind van 2026, volgt het ID GTI‑concept van 2023 en belooft dus 223 pk. Geen onzin maar ook geen overkill .

VW’s retoriek hier is opvallend: het motorlabel GTX wordt verlaten om plaats te maken voor het goede oude GTI‑ en R‑duo in het elektrische tijdperk .

Samengevat: Volkswagen gooit het roer niet radicaal om, maar kiest voor evolutie met een retro knipoog. De ID. 2 GTI is al een slimme, compacte EV‑hot hatch, maar de Clubsport‑versie tilt dat naar een nostalgisch elektro‑performance‑niveau.

Kom maar door!