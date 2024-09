BOVAG zegt nee tegen auto betalen met 10k contant

Een auto (gedeeltelijk) afrekenen met 10.000 euro in contanten, de BOVAG gruwelt van het idee.

Vroegâh jonge, vroegâh. Toen kreeg je nog een envelop van de baas met je zuurverdiende salaris. En auto’s voor een gedeelte of geheel contant betalen, daar werd niet moeilijk over gedaan. In het tijdperk van digitalisatie is het wel anders. Er hangt een soort smetvrees op het woord contant in 2024.

Auto contant betalen

Met name banken zien het liefst alles digitaal. Dat is niet heel gek, want dat is preken voor eigen parochie. Banken zijn niet alleen, ook BOVAG is geen fan van grote contante bedragen. Het kabinet wil een aanpassing van de huidige wet, waarbij het mogelijk moet worden om tot 10.000 euro contant te betalen voor bijvoorbeeld de (gedeeltelijke) aanschaf van een auto. Nu ligt die grens op 3.000 euro.

Argumenten van het kabinet om de grens te verhogen heeft onder meer te maken met ‘geluiden die uit de autobranche’. BOVAG zegt op zijn beurt zich helemaal niet in deze standpunten te herkennen. Ze willen dat het blijft bij die 3.000 euro. Acceptatie van contant geld tot 10.000 Ekkermannen zou witwaspraktijken in het leven kunnen roepen. Bovendien is veiligheid een ding. BOVAG noemt vijf argumenten om contante betalingen bij de huidige 3k te houden. U mag zelf een mening hebben hoe sterk deze argumenten zijn.

Meer contant geld, hoger risico op witwassen en fraude

Autobranche is extra kwetsbaar

Lagere regeldruk voor ondernemers

Het is onnodig

Gelijk speelveld

Bij veel autobedrijven zie je zelfs dat ze liever niet hebben dat je de wettelijke 3.000 euro contant afrekent. Overmaken per bank of betalen via PIN heeft de absolute voorkeur. Als klanten massaal contant komen afrekenen zit een autobedrijf met duizenden euro’s aan contant geld in de kas. Dat kan een risico op een overval vergroten.

Voor beide argumenten valt wat te zeggen. Contant geld is nog steeds contant geld. Tegenwoordig ben je al gauw een ‘crimineel’ als je wil afrekenen met cash. Dit speelt vooral in Nederland. In België en met name in Duitsland is cash nog steeds king. Overal de pinpas trekken is helemaal niet zo vanzelfsprekend. De hetze tegen contant geld lijkt zich vooral binnen onze landsgrenzen af te spelen. Zoals altijd zijn er voor- en tegenargumenten te gebruiken in deze discussie omtrent een auto contant betalen.