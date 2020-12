Je behaalde theorie-examen loopt geen gevaar door lockdown - Autoblog.nl

Zoals verwacht hoeven mensen die het theorie-examen hebben gehaald niet bang te zijn dat het resultaat gaat verlopen gedurende de lockdown.

Bij het CBR zijn ze al een tijdje vakantie aan het vieren. Althans, sinds de ‘lockdown’ is de boel daar op slot voor cursisten en examenkandidaten. Ook rijscholen zijn gesloten. Er is natuurlijk een grote groep die eerder het theorie examen heeft vastgelegd en met het certificaat wacht op het praktijk examen. Deze groep hoeft niet bang te zijn dat het certificaat gaat verlopen.

Theorie-examen en de lockdown

Resultaten van theorie-examens voor consumenten en beroepschauffeurs blijven geldig. Het gaat hier om de groep waarvan het certificaat tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021 zou verlopen. Deze blijft nu geldig tot 1 oktober 2021. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Als de lockdown weer is opgeheven wacht het CBR een grote klus met betrekking tot onder andere de theorie-examens. Ze moeten dan alle uitgestelde examens weer opnieuw gaan inplannen. Het is niet de eerste keer dat het CBR deze taak moet volbrengen. Met de eerste lockdown in maart van dit jaar speelde een vergelijkbaar scenario. Ook toen bleven behaalde certificaten van theorie-examens langere tijd geldig.

Rijbewijs verlopen tijdens de lockdown

En dan is er nog de groep waarvan het rijbewijs verloopt gedurende deze lockdown. Hier heeft de minister nog geen officiële mededelingen over gedaan. Verlengen is niet altijd mogelijk voor de groep die een rijtest of medische keuring moeten afleggen. Mogelijk komt er een Europese coulanceregeling waardoor er gewoon gereden kan blijven worden, ook al is het rijbewijs verlopen. Het kan nog even duren voordat dit op Europees niveau is geregeld. Tot die tijd behoort een nationale regeling tot de mogelijkheden. Gesprekken worden daar nog over gevoerd.

Foto via @fastforward op Autojunk