Autobedrijven krijgen meer vrijheid, boa's op jacht naar overtreders - Autoblog.nl

Autobedrijven hoeven niet langer enkel een auto af te leveren aan huis, het mag nu ook op andere plekken.

De laatste dagen van het jaar verlopen nogal hectisch voor de autobedrijven in ons land. Ze zullen ongetwijfeld blij zijn dat het straks kerst is en dat men even kan uitrusten. Want hoewel autobedrijven nog wel open mogen blijven, zijn de showrooms gesloten. Ook afhandelingen op het bedrijventerrein mogen niet doorgaan. In de praktijk betekent dat heel de dag aan de telefoon zitten met potentiële klanten. Pas als er een akkoord is over het financiële plaatje is er ruimte voor een proefrit aan huis. Op dit vlak is er meer ruimte gekomen.

Afleveren auto op openbare plek

Autobedrijven waren veel tijd kwijt aan het reizen naar de huizen van klanten voor een proefrit. Als iemand om de hoek woont is het natuurlijk geen probleem, maar 30 of 40 minuten rijden, de klant laten proefrijden en weer terug is een kostbare aangelegenheid. Een verkoper is gerust een dagdeel kwijt om zo één klant van dienst te zijn.

Rai Vereniging, Bovag en Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) zijn met het ministerie Infrastructuur en Waterstaat in gesprek gegaan. Het heeft tot een vruchtbare uitkomst geleidt. Autobedrijven hoeven niet langer naar het huis van een klant te rijden. Dit mag nog altijd, maar het is nu ook mogelijk om af te spreken op een openbare plek. Denk aan een parkeerterrein of een ander openbaar terrein. Een prettige uitkomst voor een Amsterdams autobedrijf, waarbij de verkoper een ontmoeting zou hebben met een klant uit Eindhoven. Want dan kunnen ze elkaar bij wijze van spreken treffen in Utrecht.

De overige coronaregels gelden bij het afleveren van de auto nog steeds. Dat betekent maximaal twee personen (verkoper en koper) met voldoende onderlinge afstand, mondkapjes en de mogelijkheid om handen te ontsmetten.

Boa’s doen zich voor als koper

Stiekem een klant ontvangen in een showroom of op het bedrijventerrein kan het autobedrijf een fikse boete opleveren. De overheid heeft boa’s ingezet die autobedrijven opbellen en zich voordoen als een potentiële klant, zo heeft Autoblog vernomen. Mocht het autobedrijf deze ‘klant’ ontvangen in de showroom, dan komt de boa geen auto kopen maar een boete uitdelen.