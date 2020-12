In deze bedrijfswagens heb je de meeste hoofdpijn na een aanrijding - Autoblog.nl

Je lading kwijt kunnen in een bestelauto is natuurlijk erg belangrijk. Maar veilig thuiskomen na een aanrijding in je bedrijfswagens is misschien wel belangrijker.

Een nieuwe bestelauto kopen kan naar hartelust zonder je zorgen te hoeven maken over de veiligheid. Er zit echter wel en een verschil in de merken en modellen. In het ene model heb je na een klap meer paracetamollen nodig dan de andere.

Bedrijfswagens aanrijding

De Euro NCAP heeft voor de bedrijfswagens van 2021 onderzoek gedaan naar de veiligheid. Daar is een beoordeling uitgekomen die ze uitdrukken in vier categorieën. Goud, zilver, brons en niet aanbevolen. Als fabrikant wil je natuurlijk niet in die laatste categorie zitten, maar er zijn toch een aantal die de Euro NCAP in dit rijtje zet. Er is ook platina, maar daar kwam geen enkele bestelauto voor in aanmerking.

De organisatie kijkt niet alleen naar de schade aan het voertuig na een aanrijding, maar bijvoorbeeld ook hoe de bedrijfswagen is uitgerust qua veiligheidssystemen. Hoe meer hulp- en veiligheidssystemen aan boord, hoe tevredener de Euro NCAP.

De resultaten van de test hebben we hieronder voor je opgesomd. Van goud tot uiteindelijk de bedrijfswagens waar je met een aanrijding het meeste hoofdpijn zult krijgen.

Goud

Ford Transit

Mercedes-Benz Vito

Volkswagen Transporter

Zilver

Volkswagen Crafter

Peugeot Expert

Opel Vivaro

Mercedes-Benz Sprinter

Ford Transit Custom

Brons

Citroën Jumpy

Citroën Jumper

Fiat Ducato

Iveco Daily

Peugeot Boxer

Toyota Proace

Niet aanbevolen