Je camper binnen parkeren bij je eigen huis?

Voorkomen stallingskosten, het parkeren van een camper doe je gewoon in of bij je eigen huis.

In deze aflevering van een dik huis met garage pakken we het anders aan. Het is zomertijd, de vakantie is voor velen aangebroken of staat op het punt van beginnen. Of het is al geweest, dat kan ook.

Camper aan huis

Anyway, de populariteit van campers is mega en dat weten aanbieders van een parkeerplekje voor buiten het seizoen ook. Ten eerste kan het best een uitdaging zijn om een geschikte stalling te vinden dicht bij huis. Ten tweede moet de prijs je aanstaan. Het allerbeste is natuurlijk je camper aan of in huis parkeren. In de garage tenminste, want in de woonkamer kan het best krap worden.

Daarom hebben we vandaag niet een, maar twee huizen met een stallingsmogelijkheid voor je camper. Of voor je supercar, dat kan natuurlijk ook. Het ene huis staat in Friesland, waar een woning met ruimte vinden niet heel moeilijk is. Het andere is voor de Randstedeling wat meer bij huis, want deze staat in Noord-Holland.

Huis numero uno

Het eerste huis dat we behandelen is te vinden in Franeker, Friesland. Daar waar woningen van 169 vierkante meter op een perceel van 1.363 vierkante meter worden aangeboden met een vraagprijs van 730.000 euro.

Het huis heeft een aangebouwde garage van circa 145 vierkante meter. Genoeg ruimte voor je camper dus! Sterker nog, een auto kan er ook wel bij. Op de foto zien we tevens een halve fietsenzaak aan tweewielers erbij. Top al die ruimte!

Huis numero dos

Deze kandidaat vinden we Den Ilp. Een dorp waarvan je denkt dat: dat ligt vast in Groningen of Friesland. Nee, gewoon in Noord-Holland! Den Ilp is onderdeel van de gemeente Landsmeer. Nu moet er wel een lampje gaan branden voor zover dat nog niet het geval was.

Door naar het huis. Met een vraagprijs van 1,19 miljoen euro besef je weer dat we met de Randstad te maken hebben. Er is een aangebouwde garage voor de stalling van een caravan of camper. Als je zelf geen camper hebt kun je dit altijd nog verhuren. Denken in mogelijkheden hè, niet in problemen.

De woning heeft een woonoppervlakte van 186 vierkante meter en staat op een perceel van 730 vierkante meter.

Bij beide huizen kun je de camper en/of caravan kwijt. Maar welke mag het worden. Team Franeker of Team Den Ilp