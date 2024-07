Door Insta en TikTok wil iedereen een camper

Met dank aan sociale media zijn het aantal campers bijna verdrievoudigd en zie je ze overal op de weg.

Hashtag vanlife, living my best life, living in the wild. Verzin het maar. De afgelopen jaren zijn het aantal goeroe’s met een camper of caravan enorm toegenomen. Op YouTube, maar ook op sociale media zoals TikTok en Instagram. Het heeft een aanzuigende kracht op alles wat met campers te maken heeft.

Overal campers op de weg

Inmiddels zijn ze niet meer aan te slepen. Iedereen ziet zichzelf wel met die fantastische glimlach op zijn of haar gezicht de roadtrip van hun leven maken. Opeens moeten we allemaal aan de camper. Sinds 2010 zijn het aantal campers op de weg bijna verdrievoudigd. Daarover bericht BNR op basis van cijfers van de RDW en de brancheorganisatie voor Kampeer en Caravan Industrie (KCI).

En nee, het zijn niet alleen de boomers en ouderen die allemaal aan de camper gaan maar de jongvolwassenen. Het soort camper verschilt wel weer per leeftijdscategorie. Heeft ook met budget te maken natuurlijk. Een jongvolwassene met een kleine portemonnee is al blij überhaupt een camper te kunnen betalen. Terwijl een oudere inmiddels de schaapjes op het droge heeft en kiest voor meer comfort.

De camper wint het van de caravan in populariteit. Het aantal campers nam tussen 2010 en 2023 met ruim 170 procent toe. Het aantal caravans op de weg in diezelfde periode daalde juist met 11 procent. Sinds de coronacrisis zit er een keiharde groei in de verkoop van campers. Gedurende corona was het vooral een manier om toch comfortabel vakantie te vieren, maar ook toen de wereld weer openging bleef het vervoersmiddel populair. Gezellig hoor, naar de camping.

Ward van der Stee, sectoranalist Retail bij ABN Amro, denkt dat caravans niet in trek zijn door de komst van de elektrische auto. Een caravan achter een elektrische auto hangen is destrastreus voor de actieradius. Doe dan toch maar een camper.

Tweedehands

In Nederland zijn kopers vooral aangewezen op de tweedehands markt. De verkoop van nieuwe campers komt uit op zo’n 2.000 exemplaren per jaar. Das niet veel. Door hoge belastingen is de aanschaf van een nieuwe voor veel mensen onbereikbaar.

In andere landen hebben ze daar minder last van. In bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland worden er een stuk meer nieuwe campers verkocht dan bij ons in Nederland. Dat laatste las je met de stem van een zingende Adriaan in je hoofd, of niet? Ik wel.