BMW hekelt milieubeleid Europese Unie

BMW-baas Oliver Zipse is kritisch op hoe de Europese Unie het milieuprobleem aanpakt.

Voor autofabrikanten is het toch een beetje vijf voor twaalf momenteel. Vroeger dan later willen we auto’s zo schoon mogelijk maken om uiteindelijk volledig uitstootvrije auto’s te bouwen. Helemaal nu de EU het heeft over een ban op verbrandingsmotoren tegen 2030. Al werd dat al snel 2035. En wie weet of dat wel haalbaar is. Veel automerken, waaronder Audi, Mercedes, Volkswagen en andere grote spelers, beloofden al hun laatste ICE ontwikkeld te hebben en zich volledig te storten op EV’s. BMW was altijd ietsje terughoudender en kon bijvoorbeeld niet beloven wanneer ze gingen stoppen met benzine stoken.

Oliver Zipse is kritisch

Oliver Zipse, de grote baas van BMW, ziet namelijk een bui hangen en waarschuwt de EU. Zo zou er meer gekeken moeten worden naar de directe invoering van e-fuels. Om te beginnen met brandstoffen die vervuiling drastisch reduceren, zoals E25 (25 procent bio-ethanol in plaats van de nu gebruikelijke 10 procent) en HVO100 (diesel met tot wel 90% uitstootreductie).

Zipse waarschuwt echter dat e-fuels niet dé oplossing zijn. “E-fuels moeten niet doorslaggevend zijn als je het hebt over de energietransitie.” E-fuels zouden bijvoorbeeld kunnen helpen met het schoner maken van de reeds bestaande vloot benzine- en dieselauto’s, maar EV’s (en zoals het nu lijkt bij BMW, waterstof) zouden een betere algehele oplossing zijn. Zipse waarschuwt dus dat de EU-regelgeving niet te laks moet worden omdat e-fuels het ei van Columbus lijken, wat nu de deadline van 2035 ook flexibel maakt. Volgens hem kan zulke laksheid ervoor zorgen dat je het milieuprobleem niet oplost of zelfs erger maakt.

Handel

En nu Zipse toch bezig is, hekelt hij ook de importtarieven die nu op Chinese auto’s worden ingesteld. Het doel hiervan is uiteraard om Chinese auto’s, die Europese auto’s het leven zuur maken door veel goedkoper te zijn, hier duurder te maken zodat Europese auto’s aantrekkelijk blijven. Volgens Zipse gaat dat op de lange termijn niet werken om Europese merken te ondersteunen. Bovendien heb je er de Europese merken zelf ook mee: BMW bouwt bepaalde EV’s in China, die vervolgens met extra tarieven hier terug komen. En zo raak je de Europese autobouwers net zo hard als de Chinese autobouwers. Dan kun je natuurlijk kijken naar de redenen dat BMW zo graag hun EV’s in China bouwt, maar dat is een vicieuze cirkel.

Kortom: BMW-baas Oliver Zipse heeft zo zijn bedenkingen over de realiteit waar we op af stevenen. Er zit een ietwat tactische ondertoon in, waar Zipse probeert te zeggen dat de komst van e-fuels hun aankomende reeks Neue Klasse EV-modellen niet in de weg gaat zitten. Tenminste, zo lijkt het. (via BMWBlog)