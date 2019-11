Je gelooft nooit wie deze Urus heeft verfraaid

Een wending uit onverwachte hoek!

De Lamborghini Urus is een succes voor het Italiaanse merk en indirect ook voor tuners. De kopers van de SSUV willen natuurlijk niet dezelfde rijden als de buurman of buurvrouw. Tuners bieden oplossingen met allerlei pakketten. Het is aan jezelf hoe extreem je wil gaan.

Zo kwam Mansory eerder dit jaar met de Venatus. Een nogal in-your-face tuning van de Lamborghini, je moet er maar van houden. De wereldpremière van deze auto was eerder dit jaar op de Autosalon van Genève. Datzelfde Mansory komt nu met een onverwachte zet. Ze komen met nieuwe, milde, tuning voor de Urus.

Zie het als een Venatus Light. De tuner zelf omschrijft het als een Soft Kit. De tuning is een stuk minder uitgesproken en bijna subtiel te noemen. En dat voor een tuner als Mansory. De tuning brengt een aantal carbon frutsels met zich mee, waaronder een lip, zijskirts en een diffuser. Andere wijzigingen zijn carbon spiegelkappen, een niew uitlaatsysteem en velgen van 22- tot 24-inch.

Aan het vermogen van 650 pk heeft Mansory niets gedaan. Met een 0-100 km/u tijd van 3,6 seconden is een standaard-Urus dan ook niet langzaam te noemen. Sterker nog, met een top van 305 km/u behoort de Lamborghini tot één van de snelste SUV’s ter wereld.