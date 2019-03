Mansory geeft ons een blubberdikke Urus

Maak kennis met de Venatus, one of one.

Zoals we mogen verwachten van de welbekende tuner, hebben ze een eigen visie op de Lamborghini Urus. Vergelijkbaar qua stijl (en smaak) met hetgeen ze fabriceerden van de Lamborghini Aventador.

We lopen even snel langs alle aanpassingen. Het nieuwe carbon front valt uiteraard op, met aangepaste bumper en nieuw logo. Alsof dat nog niet agressief genoeg was, zijn er tevens wat gaten in de motorkap gemaakt. Sommigen zouden het luchthappers noemen. Verder zien we diverse obligate onderdelen, zoals voorspoiler, achterspoiler, sideskirts, etc. De velgen zijn 24-inch, dat staat ‘em op zich goed. Aan de achterkant valt het nieuwe uitlaatsysteem op (understatement).

De motor is helaas niet aangepast. De 4,0 liter twinturbo V8 levert dus nog steeds 650 pk (bij 6000 tpm) en een maximaal koppel van 850 Nm.