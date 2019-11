Knutsel nu zelf een dikke GT-R Nismo in elkaar

Nu? Ik bedoel in 2020.

In 2020 komt er weer een nieuwe Speed Champions-set op de markt. 298 Lego-stukjes moeten er namelijk voor zorgen dat de authentieke en ingewikkelde details van zijn grote levensgrote broer zichtbaar worden. Ontzettend gaaf!

Als ik op de plaatjes mag vertrouwen is Lego er erg goed in geslaagd om de details van de levensgrote GT-R Nismo vast te leggen. De V-motion grille en rode splitter vallen meteen op. De carbon wielen lijken ‘bijna’ echt. En gelukkig is de bouwstenenfabrikant de herkenbare achtervleugel niet vergeten.

Lego heeft meer samenwerkingen met autofabrikanten en je kunt wel zeggen dat er voor ieder wat wils is. Van Bugatti Chiron als Land Rover Defender, het is er allemaal. De Chiron en Defender zijn echter geleverd als Technic-Set. Ik moet echter toegeven dat ik geen professioneel Lego-bouwer ben en even gebruik heb gemaakt van een grote zoekmachine om deze term uit te leggen. Lego Technics blijkt mechanisch te zijn en meer gecompliceerde kenmerken als versnellingsbakken, draaiende wielen en motoren te bevatten. De Nissan GT-R Nismo is een Speed Champion-set. Dit is een bouwdoos voor snelle auto’s met minder lastige delen en daarmee wellicht beter geschikt voor ondergetekende.

De prijs van dit toffe bouwpakket is nog onbekend. Mocht je voor 2019 nog iets onder de boom willen zetten kun je natuurlijk altijd voor de levensgrote versie gaan. Voor het gemak krijg je dan een 3,8L V6 met 2 turbo’s die zorgen voor 600 pk. Stuur de vrouw maar vast naar de Ikea voor een hele grote boom want het vergt was stuurkunsten om deze Nismo eronder te zetten. Groot voordeel: deze GT-R Nismo hoef je niet zelf in elkaar te puzzelen. Wel moet je deze nog even in zwart-witte Motul kleurstelling wrappen want zo wordt hij standaard -het bouwpakket wel- niet geleverd. KOPEN?!