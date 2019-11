Red Bull gaat voor wereldtitel 2020 met Max Verstappen

Duidelijke taal van Christian Horner, de 46-jarige teambaas van Red Bull, in een nieuw interview. Honda en Max waren in 2019 een groot succes maar de teambaas wil vooruit.

Na 12 jaar Renault heeft het team moeten wennen aan een andere motorleverancier. De samenwerking bleek een groot succes. Het Oostenrijkse F1 team haalde onder naam van Max dit jaar tot nu toe maar liefst 3 GP overwinningen binnen. In Oostenrijk, Duitsland en Brazilië kon Max grote namen Als Hamilton, Vettel en Leclerc achter zich laten.

In het interview gaf Horner ook aan dat het hem is opgevallen dat Ferrari tijdens het seizoen enorm veel vooruitgang heeft gemaakt. Gebruikelijk is deze grote vooruitgang tijdens het seizoen niet. Normaal wordt er tijdens de winterstop namelijk gewerkt aan verbeteringen en zien we aan het begin van het seizoen vaak de verschillen.

In het begin van het seizoen had het team van Red Bull veel last van problemen met de aerodynamica in de voorvleugel. Max had het talent zich hierop aan te passen. Zijn teamgenoot Pierre mistte dit helaas. Door tegenvallende resultaten werd Pierre Gasly gewisseld met Alexander Albon uit het zusterteam Torro Rosso. Teambaas Horner zei daar het volgende over.

We moesten handelen en hem zijn zelfvertrouwen weer teruggeven.

Albon rijdt nog geen jaar F1 en maakt nu al grote vorderingen in vergelijking met Gasly. Een goed team is niet alleen belangrijk voor RB zelf maar ook belangrijk in de samenwerking met Honda. De constructeurstitel (punten van beide coureurs van een team opgeteld) wordt namelijk behaald door het team samen en laat zien hoe goed de auto het doet.

Max heeft in een eerder interview aan te geven dat hij ervoor gaat om volgend jaar races te winnen en uiteindelijk de titel te pakken. Red Bull en Max hebben in ieder geval een gezamenlijk doel. Zowel het contract tussen Max en RB als het contract tussen Honda en Red Bull lopen dit jaar af. Hopelijk wordt na de laatste race van dit seizoen, zondag in Abu Dhabi, meer duidelijk over de vervolgstappen voor 2020. (via Auto, motor und sport)