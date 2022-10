Je huis laten ruiken naar Lamborghini, het kan

Lamborghini komt met een nieuw luchtje om je huis wat te laten opfleuren.

Een leuk cadeautje voor Valentijnsdag voor je vriendin/ vriend is een geurtje. Doet het altijd goed. Jammer alleen dat Valentijnsdag pas in februari is. Want we hebben hét ideale cadeau gevonden, namelijk een geurtje van Lamborghini zodat jij er ook wat plezier aan kan beleven. Misschien dan leuk voor onder de kerstboom.

Nieuw luchtje Lamborghini

Het Italiaanse merk is een samenwerking aangegaan met Culti Milano, een maker van kaarsen, lotions en andere geurende dingen. Dit om een ​​product voor thuis te maken dat de essentiële geest van Lamborghini vangt. Heerlijk!

De twee bedrijven hebben een nieuwe diffuser bedacht. En nee, niet zo een die wij kennen van snelle auto’s maar van een rietsoort. Hiermee kan het luchtje met de ‘onmiskenbare levendigheid en verve’ van Lamborghini je woonkamer betreden. Dit moois heeft geresulteerd in een geur met “citrus topnoten van grapefruit en bittere sinaasappel die plaats maken voor verse vetiver en bergamot, voordat sandelhout en cederhout de omhullende geur afmaken.”

Natuurlijk moest daar nog wat design bij en daarom klopte de twee merken aan bij illustrator Francesco Poroli voor het flesje. Deze ontwerper heeft zijn ding gedaan en nu is er een fles waar je verschillende dingen in kan zien. Afhankelijk van wie er kijkt, kan het lijken op een wiel, om Lamborghini te vertegenwoordigen, of een bloem, om Culti Milano te vertegenwoordigen. Er zijn veel kleuren verwerkt in het ontwerp, wat Lamborghini tevens doet met de sportwagens. Natuurlijk is de fles duurzaam, dat zijn Lambo’s namelijk ook (ahum). Geproduceerd met inkjetprinters op waterbasis die gebruikmaken van duurzame technieken, is het ontwerp tevens nagemaakt op de verpakking van deze fles, die is gemaakt van gerecycled papier.

Vanaf nu is het luchtje van Lamborghini te koop bij Culti Houses in Milaan, Turijn, Rome en andere Italiaanse locaties. Natuurlijk zijn ze online te bestellen voor 190,- euro.