Audi maakt A4 en A5 bijna net zo dik als een RS4 en RS5

Audi brengt het Competition Edition pakket naar de S4 en S5, maar ook naar de A4 en A5.

Je auto wat verder personaliseren, dat is altijd leuk. Bij bijna elk merk kan je dit doen door een waslijst van opties door te lopen. Nadeel hiervan is dat het veel tijd kost én geld. Dan is het handiger als je gewoon in één keer een pakketje kan kopen. Met de Competition Edition en de Competition Edition Plus-pakketten breidt Audi zijn op maat gemaakte uitrustingen voor de A4 en A5 en de S4 en S5 uit. Eerder waren al andere modellen aan de beurt, denk aan de RS4 Avant of de RS5 Sportback. Zie dit als een soort light behandeling daarvan.

Audi Competition Edition

Kleine aanpassingen om de boel wat lekkerder aan te kleden. Startende met de Matrix LED-koplampen (afhankelijk van de uitrusting) en meerdere aanvullende onderdelen in hoogglanzend zwart. Tevens breiden de nieuwe afwerkingen Chronos Grey Metallic, Ascari Blue Metallic en District Green Metallic het kleurenpalet voor beide series uit.

Het hoogglanzend zwart zien we terug op het radiatorrooster, de steenslagbeschermstrip die alleen op de Audi A4 zit, de luchtinlaten samen met de clips, de diffuser en de uitlaatpijpen. Maar dat is nog niet alles. Verder is tevens het Singleframe radiatorrooster, de vier ringen voor en achter, de zijspiegels, het designelement onder de A-stijl en de achterspoiler zwart gemaakt. Je Audi zal dus een stuk donkerder worden. De grijs kenteken look, so to speak.

Op het S-model is de modelaanduiding in het radiatorrooster verkrijgbaar in zwart en rood. Voor de Audi A5 Cabriolet blijven het voorruitframe, de ruitsleuven, de zijruiten en de bekleding op de topkofferdeksel in chroom. Op alle S-modellen behalve de S5 Cabriolet zijn de uitlaatsierstukken voorzien in donker chroom. Op de cabrio zijn ze glanzend zwart.

Korting

Audi zal Audi niet zijn als ze je niet proberen te verleiden om nog meer te kopen. Je krijgt namelijk met een dergelijke plus-pakket nog wat korting. Denk hierbij aan zwarte zijspiegels en de instapmodel LED-logoprojectie met het rhombus/S-logo. Maar ook het omgevingslichtpakket en rode remklauwen die alleen voor auto’s met 150 kW en meer zijn.

Vanaf januari 2023 zijn de Audi competitie-editie pakketten te bestellen in Duitsland. De Duitse prijzen beginnen bij de 950,- euro voor de A4 en S4. Reken op 1450,- euro voor de A5 en S5. De competitie-editie plus-pakketten zijn verkrijgbaar voor 2.450,- euro voor de A4 en S4. En 3.150,- euro voor de A5 en S5.