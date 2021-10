Deze snorren laten Lamborghini’s er volwassen uitzien

Niet alleen geven deze snorren Lamborghini’s een volwassen look, ze zijn ook nog eens extra goed voor mannen.

Onlangs schreven al over de steeds verder gaande individualisatie op auto’s. Iedereen wil tegenwoordig immers een unieke kleur op zijn Porsche 911. Dat gaat zo ver, dat ook zo’n speciaal kleurtje uiteindelijk niet meer speciaal is. Zodoende zoeken merken naar manieren om met speciale technieken hun klanten nog veel meer mogelijkheden te geven om hun auto iets unieks mee te geven. BMW doet dat bijvoorbeeld met hun nieuwe EcoPaintJet Pro. Dat klinkt als een HP printer voor thuis, maar is een zeer geavanceerde robot die heel nauwkeurig dingen op je nieuwe Bimmer kan kalken.

Lamborghini is ook wel van de individualisatie met het Ad Personam programma. Deze snorren zijn daar echter niet per se onderdeel van. In plaats daarvan zijn ze het resultaat van een initiatief voor het goede doel. Lamborghini, merk van auto’s voor echte mannen (m/v) met haar op de borst, steunt namelijk Movember. Dit goede doel dat mannen een excuus geeft de wens van hun vrouwen te negeren om zich te scheren, zet zich in voor de strijd tegen mentale problemen, prostaat- en testeskanker. Vooral die laatste twee ziektes schijnen vaker voor te komen bij ons dan bij vrouwen.

Om aandacht te vragen voor het initiatief, zijn Lamborghini-dealers wereldwijd opgeroepen om klanten aan te sporen mee te doen aan optochten. De auto’s van die klanten, worden dan getooid met een kekke snor voor op de neus. Naar verluidt zijn er al 1.500 Lambo-rijders voor de bijl gegaan. Stephan Winkelmann, de altijd goed geklede eindbaas van Lamborghini zegt er hetvolgende over:

Through this partnership, Lamborghini wants to actively contribute to the crucial issue of health and support research, by raising awareness among its community of fans and customers. This is a perfect parallel to the many initiatives that we have been carrying out internally for years in favor of the psycho-physical well-being of our people. These include health screening and prevention projects, to schemes supporting diversity and inclusion, and numerous social initiatives, which make Lamborghini an ethically responsible industrial entity.

Stephan Winkelmann, vindt de CO2 uitstoot van 1.500 Lambo’s die door de stad flaneren geen enkel probleem