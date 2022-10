Sky-boycot verklaard door Max Verstappen: ‘Genoeg geweest’

Max Verstappen heeft zijn ongezouten mening gegeven na de GP in Mexico over de Sky-boycot.

Werd er afgelopen weekend een race gereden in Mexico of ging het alleen maar over de Sky-boycot? Nou, één ding kunnen we wel vaststellen. Namelijk dat de media smulde van het feit dat Max het almachtige Sky Sports niet meer te woord staat.

Sky-boycot door Max Verstappen

Reden hiertoe was dat de nieuwsomroep niet zo onafhankelijk en netjes over Max bericht. Dit is overigens niet de eerste keer. Maar de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen bij ons Max was de opmerking van Ted Kravitz na de GP in Amerika. Hij suggereerde namelijk dat Lewis Hamilton nu twee keer beroofd is van zijn achtste wereldtitel. Na de GP van dit weekend heeft hij tekst en uitleg gegeven waarom hij niet meer bereid was om Sky Sport te woord te staan.

Dit jaar zijn ze constant, bijna op dagelijkse basis, niet respectvol naar mij geweest, en dan voornamelijk één persoon

Max vult dit aan met dat het nu echt genoeg is geweest. Het is voor hem niet meer acceptabel. Niet alleen voor hem, maar ook onder de Formule 1 fans zelf. Hierdoor komt er alleen maar haat en nijd. Gevolg hiervan is dat hij besloten heeft geen vragen meer van ze te beantwoorden.

Red Bull

Het team van Red Bull begrijpt Max goed. De teambaas, Christian Horner, sprak bijvoorbeeld afgelopen weekend tevens niet met Sky Sports. Hij zegt dat ook hij zeer teleurgesteld is over de zender en over de serie denigrerende opmerkingen. Daarom heeft hij een weekend pauze van ze genomen. Horner is wel duidelijk dat de ban alleen voor dit afgelopen weekend was. Dit om de onvrede te laten blijken. Bij de volgende race zal alles weer normaal zijn. Nou, dat moeten we nog maar zien. Max heeft nogal een eigen willetje en vergeet niet snel dingen. Echter, hij is wel professioneel genoeg om te weten dat ook hij dit een keer achter zich moet laten.

Tot zover Goede Formule 1 tijden, Slechte Formule 1 tijden.