Verplichte coronatest als je met auto uit risicogebied komt - Autoblog.nl

Het is nog een voorstel, maar dat is in ieder geval wat het kabinet wil gaan invoeren.

Om positief te beginnen: gelukkig is er zicht op een einde aan de coronaperiode. We kunnen dus al voorzichtig weer uitkijken naar auto-evenementen en andere leuke dingen. Of je het nu eens bent met het huidige beleid of niet.

Op andere nieuwswebsites wordt al tot vervelens over corona geschreven, dus je zit er misschien niet op te wachten om daar ook op Autoblog nog eens mee geconfronteerd te worden. Toch gaan we het er even over hebben, omdat een nieuwe maatregel op automobilisten is gericht.

Voor alle duidelijkheid: er is nog niets definitief. Wel heeft het kabinet een voorstel gedaan voor een wetswijziging. Als dit doorgaat heeft dit consequenties voor automobilisten. Iets specifieker: voor automobilisten die net terug komen uit een risicogebied. De kans is ten slotte aanwezig dat je dan het coronavirus aan het importeren bent.

Momenteel geldt in Nederland al de regel dat je een negatieve coronatest moet hebben als je uit een vliegtuig of van een boot stapt. Dat wil de overheid nu dus ook invoeren voor mensen die per auto Nederland binnenkomen. De test mag tot 72 uur oud zijn, dus je hebt in principe genoeg tijd om een test te fixen. Hoe de overheid de uitwerking van dit voorstel precies voor zich ziet is nog niet duidelijk.

Naast een negatieve test moet je ook een zogenaamde quarantaineverklaring aan boord hebben. De naam zegt het al: daarmee verklaar je dus dat je in quarantaine gaat. Tien dagen om precies te zijn, positieve test of niet.

Zoals gezegd betreft het nog een voorstel, dus het is nog even afwachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Mocht je plannen hebben om binnenkort naar buitenland te reizen met de auto, dan weet je in ieder geval alvast wat het kabinet in de koker heeft zitten.