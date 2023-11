Je kunt binnenkort een Bugatti Veyron (!) huren in Nederland

Een huurauto met 1.001 pk, what could possibly go wrong?

Als we hier op Autoblog over een huurauto schrijven betekent dit meestal dat er eentje in de kreukels ligt. Dat risico is nu eenmaal aanwezig als een onervaren en/of overmoedige bestuurder de sleutels van een supercar in handen krijgt. Een Bugatti Veyron ter waarde van €1,5 miljoen inzetten als huurauto lijkt daarom niet zo’n goed idee.

Toch is dat precies wat Buena Vida, een Nederlands verhuurbedrijf, van plan is. Zij verhuren al aardig dikke auto’s, waaronder een Aventador S en een Ford GT, maar een Bugatti Veyron is “another cook” (om met Van Gaal te spreken).

Perfecte trouwauto

De auto in kwestie is het oermodel Veyron, die over 1.001 pk beschikt. Het betreft een wit exemplaar, dus het is een perfecte trouwauto. Het is overigens NIET de Veyron van Perridon, mocht je dat denken. Hij heeft wel een witte Veyron, maar dat is een Grand Sport.

Crowdfunding

Buena Vida meldt trots dat ze binnenkort als enige in heel Europa een Veyron verhuren, maar er zit nog wel een dikke adder onder het gras. Ze moeten de financiering namelijk nog rondkrijgen. Daarom zijn ze een crowdfundingsactie gestart (geen grap).

Waarom zou je in vredesnaam geld geven aan een verhuurbedrijf zodat ze een Bugatti kunnen kopen? Nou, Buena Vida belooft 10% rente als je investeert. Als je meer dan €1.000 inlegt mag je bovendien aanwezig zijn bij de onthulling van de auto. Wie wil dat nou niet? Meerijden mag ook als belegger, maar dan moet je minimaal €10.000 investeren.

Tarieven

Wat zou dat dan moeten kosten, zo’n Bugatti Veyron huren? Dat kunnen we jullie vertellen. De auto is er nog niet, maar de tarieven zijn al wel bekend. Je betaalt €1.210 per uur. Daar komt nog €242 verzekering bij (als je 25+ bent) en de brandstofkosten. Ook moet je €5.000 borgsom afdragen.

Er zijn nog wel wat voorwaarden verbonden aan het huren van een Bugatti Veyron. Zo moet je 5 jaar je rijbewijs hebben en minimaal drie keer eerder een supercar gehuurd hebben (zonder daarbij brokken gemaakt te hebben).

Voorbarig

Deze tarieven en voorwaarden zijn nog wel een beetje voorbarig, want de auto moet nog aangeschaft worden. De Veyron die Buena Vida op het oog heeft staat op dit moment nog gewoon te koop in Duitsland. Om de auto naar Nederland te halen moet het bedrijf eerst nog genoeg mensen zo ver krijgen dat ze investeren in dit briljante plan.

Foto’s: Amian Collection Cars