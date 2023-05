Autoblog Spot van de Week: Bugatti Veyron

Het is lang geleden dat er een Nederlandse Veyron is gespot die niet Perridon is, maar deze week was het raak.

Het is eindelijk een beetje fatsoenlijk weer (dat werd potverdorie tijd) en dat zien we ook terug in de spots. Zo werd in Zwolle een prachtige donkerblauwe F12tdf gespot en in Schellinkhout (of all places) een matzwarte Chiron. Als Spot van de Week hebben we echter gekozen voor een andere Bugatti. In Laren werd gisteren namelijk een Veyron gespot.

De kansen om in Nederland een Bugatti Veyron tegen te komen zijn aanzienlijk geslonken sinds Perridon met zijn drie exemplaren naar Dubai is vertrokken. Daarmee blijven er slechts twee Veyron’s over die op Nederlands kenteken staan.

Een daarvan was gisteren te spotten in Laren. @tdvphotography was op het juiste moment op de juiste plaats en wist de auto op de gevoelige plaat vast te leggen. De auto staat sinds 2015 op Nederlands kenteken, maar stiekem is deze Veyron al veel langer in Nederland.

Het gaat namelijk om de bekende Veyron van Jan S., die ook een EB110 SS in zijn bezit had. Deze Veyron is al sinds 2008 in Nederland, maar er hebben jarenlang Duitse exportplaten op gezeten. Vandaar dus het relatief jonge kenteken.

Sinds het model in 2005 het levenslicht zijn er heel veel hypercars bijgekomen, maar de Veyron is nog steeds een indrukwekkende verschijning. Dit zonder dat er overdreven spoilers of andere fratsen aan te pas komen. Waarschijnlijk is dat precies de reden dat het ontwerp tijdloos is.

Ondanks de idiote pk-wedloop is 1.001 pk vandaag de dag nog steeds heel indrukwekkend. Natuurlijk, er zijn tegenwoordig auto’s met 1.500 of 1.800 pk, maar gevoelsmatig voegt alles boven de 1.000 pk niet zoveel meer toe. Daarbij verdient de Veyron respect omdat het de moeder aller hypercars is, en daarmee een icoon.

Genoeg reden om deze spot te verkiezen tot Autoblog Spot van de Week. Als aandenken krijgt spotter @tdvphotography een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd.

Volgende week zondag kunnen jullie weer rekenen op een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Bekijk alle foto’s van deze Veyron op Autoblog Spots!