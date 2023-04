Bougies vervangen op een Bugatti Veyron? Dit kost het!

Bougies en bobines vervangen op een Bugatti Veyron. Een prijzig klusje!

Een supercar of hypercar kopen is één. Onderhouden is twee. Bij een redelijk verse auto kun je bijvoorbeeld onderhoud combineren met garantie om niet voor verrassingen te staan. Op nieuwe Ferrari’s zit onderhoud zelfs voor enkele jaren inbegrepen. Maar dat soort zaken zijn niet van belang op een meer dan 10 jaar oude Bugatti Veyron.

De hypercar die 407 km/u wist te behalen behoort tot één van de meest spraakmakende auto’s van de 21ste eeuw. Er zit dan ook ontzettend complexe techniek onder de motorkap. Onderhoud is niet voordelig aan deze auto met een W16 en vier turbo’s. Dat is geen geheim. In 2019 kwam al eens naar voren dat een bandenset je vele duizenden euro’s kost. Daar blijft het niet bij.

Probleem

Reddit-gebruiker Fixitsteven werkt aan bijzondere auto’s en kreeg recent de kans om aan de slag te gaan met een Bugatti Veyron. Het was geen regulier onderhoud, maar een reparatie. De W16 had misfires op de cilinders 13 en 16 wanneer de eigenaar volgas gaf met een snelheid van meer dan 225 km/u. Een specifieke zaak, het moest echter wel opgelost worden.

Onderdeel van het onderhoud/reparatie is het vervangen van de bobines en bougies. Deze gebruikelijke onderdelen op een normale auto leveren geen factuur op die je mond doen openvallen. Dat is wel anders met een hypercar.

Factuur

De factuur komt uit op 20.000 dollar voor het vervangen van de bougies en bobines van de Bugatti Veyron. Tja, met zestien cilinders ontkom je er nu eenmaal niet aan. De monteur zegt dat de bougies grappig genoeg een goedkoop Volkswagen-product betreft: de kosten waren 18 dollar per stuk. De bobines zijn met 730 dollar per stuk een ander verhaal.

De onderdelen kwamen na een maand wachten binnen. Vervolgens had de automonteur twee dagen werk aan de klus. Vier weken en 20.000 dollar later kan de eigenaar weer genieten van zijn Bugatti Veyron met verse bougies en bobines.