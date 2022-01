Je kunt officieel geen nieuwe Bugatti meer kopen

Bugatti kopen? Dan moet je tweedehands shoppen, want alle modellen van Bugatti zijn uitverkocht. Ja, echt alle.

De positie van Bugatti in de hypercar-wereld is bizar. Want aan de ene kant denk je dat een luxueuze auto die de 450 km/u aan kan tikken hét rijkeluisspeeltje is. Aan de andere kant raakt Bugatti alle exemplaren van de Chiron maar niet kwijt. Er worden 500 gebouwd en daarbij horen ook de speciale edities Sport, Pur Sport, Super Sport en Super Sport 300+. Het origineel is al een tijdje geleden helemaal uitverkocht, maar nu zijn ook de Pur Sport en Super Sport bijna aan de beurt. De Chiron is immers al onder ons sinds 2015 en potentiële klanten hebben er vast al eerder lucht van gekregen.

Chiron uitverkocht

Maar het moment is hier: Bugatti meldde de wereld vandaag dat de Chiron officieel is uitverkocht! Dat wil zeggen dat eindelijk 500 klanten een krabbel hebben gezet onder het contract van een Chiron of één van zijn eerdergenoemde speciale edities. Voor de klanten die nog een Chiron hebben gekocht, geldt dat de auto’s binnenkort gebouwd gaat worden. Bugatti plant dat ze zo’n 80 auto’s in elkaar willen schroeven in 2022, waaronder de Bolide, Centodieci, Chiron Pur Sport en Chiron Super Sport.

Alles is uitverkocht

Maar dat de Bugatti Chiron is uitverkocht heeft nog een extra bijzondere twist: het betekent dat ALLE Bugatti’s zijn uitverkocht. Want ook de 40 exemplaren van de zeer heftige Bolide zijn uitverkocht voor vier miljoen euro per stuk. Dat was de enige Bugatti die je nog nieuw kon bestellen naast de Chiron. Ook de eenmalige La Voiture Noire en de exclusieve Centodieci, Divo en dus alle exemplaren en speciale edities van de Chiron zijn uitverkocht. Je kunt dus niks meer bestellen bij het merk uit Molsheim.

Wat nu?

Dat alle modellen van Bugatti zijn uitverkocht betekent dus dat we moeten wachten tot een nieuwe onthulling van Bugatti, maar dat is nogal tasten in het duister. Dat zou dan de opvolger van de Chiron moeten worden. Nóg een bijzondere one-off of ‘few-off’ is de lol vrij snel vanaf en ook een Chiron Grand Sport (cabriolet) heeft Bugatti een tijd geleden al een groot kruis doorheen gezet. We hebben nog weinig lucht gekregen van een Chiron opvolger. Sinds de deal met Rimac is de kans aanwezig dat elektrificatie een rol gaat spelen. Het wordt afwachten. Als jij zat te wachten op de makkelijkste manier om een paar miljoen over de balk te smijten, kun je helaas niet meer bij Bugatti terecht.