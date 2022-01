Lolwut? Ontwerper Dacia noemt Duster een Porsche 911

Een Dacia Duster is een prima auto, maar het een Porsche 911 noemen is een gewaagde uitspraak van de nieuwe ontwerper van Dacia.

’t Is wat: als je auto’s mag ontwerpen bij Aston Martin, lijk je toch wel mee te spelen in de Eredivisie van auto-ontwerpers. Toch koos de designdirecteur van Aston Martin ervoor om op te stappen en verder te gaan bij Dacia. Een opvallende wissel: van een merk waar mooie auto’s een vereiste zijn, naar een merk waar auto’s zo goedkoop mogelijk gemaakt moeten zijn. De man in kwestie, Miles Nürnberger, werd geïnterviewd door TopGear en legde een aantal dingen uit die aan de grond liggen van het avontuur dat de ontwerper aangaat bij Dacia.

Miles Nürnberger

Recente auto’s die onder regime van Nürnberger op de markt kwamen zijn de DBX, Valkyrie, Victor en V12 Speedster en nog veel meer voorbeelden. Niet de minste dus. Bovendien heeft Nürnberger veertien jaar bij het bedrijf gezeten. Waarom gaat de ontwerper dan nu ineens naar Dacia? Volgens Nürnberger heeft het in eerste instantie een persoonlijke reden. Hij woonde destijds in Engeland maar ging wel eens op en neer naar zijn vader die in de Pyreneeën woont. Dacia was daar iets eerder op de markt dan in Engeland en Nürnberger heeft Dacia’s altijd bijzonder gevonden. “Het zijn erg inzetbare auto’s die vooral als erg bruikbaar zijn ontworpen.” Ook de reputatie die de auto’s kregen in Engeland door hun spotgoedkope, bijna armoedige insteek, naast de geintjes die ze ermee uithaalden bij het tv-programma TopGear, speelt mee in de fascinatie die Nürnberger altijd heeft gehad met Dacia. En dan in het specifiek de Duster.

Duster is Dacia’s Porsche 911

Nürnberger lijkt echter al lekker in de Dacia-invloedssferen te zitten, want hij zegt dat de Dacia Duster zo ongeveer hetzelfde is als een Porsche 911. Uiteraard bedoelt ‘ie niet dat ze als auto’s vergelijkbaar zijn, maar wel qua wat ze betekenen voor de merken die deze auto’s uitbrengen. “De Duster is Dacia’s 911. De insteek, de bereikbaarheid, de robuustheid: alles wat je wil in een Dacia is te vinden in een Duster.”

Overstappen

Goed, er wordt nogmaals teruggegrepen naar de waarom-vraag: waarom nou overstappen? Nürnberger voegt aan zijn eerdere antwoord toe dat het ook leuk is om je auto’s daadwerkelijk op de weg te zien. De kans dat je een Aston Martin tegenkomt is klein, maar bij elke Dacia die je tegenkomt kun je zeggen: die heb ik ontworpen. Ook benadrukt Nürnberger dat hij het leuk vindt om eens anders naar een auto te kijken. “Het feit dat een Dacia veel bruikbaarder is ontworpen sprak mij aan.”

Plastic

Nürnberger benadrukt het geinige verschil tussen hoe een Dacia en een Aston Martin ontworpen moet worden. “Bij Aston Martin was plastic zowat een scheldwoord. Bij Dacia ben je oliedom als je het niet gebruikt.” Ook denkt Nürnberger dat werken voor Aston Martin nieuw licht kan schijnen op materiaalgebruik bij Dacia. Een iets luxueuzere insteek is leuk, maar de uitdaging is dan weer om het betaalbaar te maken. Kortom: ideeën zat voor de ontwerper.

Dacia heeft recent een compleet nieuw logo gepresenteerd en een bijbehorende nieuwe strakke designtaal, die debuteerde op een kekke concept genaamd Bigster. Een mooie nieuwe start voor een nieuwe ontwerper bij Dacia. (via TopGear)