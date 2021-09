Je mag eindelijk driften van BMW met de M440i Cabrio

Duurt een jaartje, maar dan heb je ook wat. De BMW M440i Cabrio met een uitbrekend kontje.

Terwijl BMW met de M3 en M4 eerst de achterwielaangedreven varianten op de markt bracht en later de versie met xDrive, deed het merk het precies andersom met de M440i. Het model werd exclusief gelanceerd met xDrive. Later kwam de coupé er ook met achterwielaandrijving en nu is het de beurt aan de BMW M440i Cabrio.

De komst van achterwielaandrijving voor de cabrio maakt onderdeel uit van de BMW modelupdates met ingang van dit najaar. Door het verliezen van aandrijving op de voorwielen is het een langzamere auto geworden, maar de achterkant is er een stuk speelser op geworden. De M440i xDrive Cabrio doet 0-100 km/u in 4,9 seconden, terwijl deze nieuwe versie met louter achterwielaandrijving er 5,2 seconden voor nodig heeft. Maar wat maakt dat uit. Je hebt nog altijd standaard de 8-traps Steptronic automaat en een M sport differentieel op de achteras.

Het is niet het enige nieuws uit de M Performance koker van BMW. Zo introduceert het merk ook de M440d xDrive Cabriolet. Totaal niet relevant voor onze markt, want wanneer zag jij voor het laatst een nieuwe cabriolet met diesel rijden? Precies. Voor de volledigheid, deze variant sprint in vijf tellen naar de honderd en heeft ook een 8-traps Steptronic en een M sport diff. De mild hybride diesel levert 340 pk en 700 Nm koppel.

We sluiten het Cabrio nieuws af met de komst van de 430i xDrive Cabriolet. Niet het lekkerste snoepje uit de gamma. De tweeliter viercilinder met 245 pk laat de auto in 6,3 seconden naar 100 km/u sprinten. Deze koop je vooral om te cruisen, want voor het geluid van de motor hoef je het niet te doen.