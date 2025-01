Je moet nog langer wachten op de Polestar die je wél wil

Wacht jij met smart op de Polestar 6, de eerste echte sportwagen van het merk sinds de 1? Om voorspelbare redenen duurt dat nog even.

Bij Polestar betekenen de cijfers gewoon letterlijk wanneer de auto werd voorgesteld. Het begon dus met de 1, daarna kwam de 2 en nu zijn de 3 en 4 net los. Dus komt de 5 binnenkort, en daarna de 6. Ook stoomt het merk de 7 al klaar. Zouden we tegen 2035 de Polestar 57 mogen verwelkomen?

Overzicht

Voor wie het allemaal even kwijt is: de Polestar 1 was de eerste, de hybride coupé op basis van de Volvo Concept Coupé. De 2 was de eerste serieuze Polestar in massaproductie die een vuist kon bieden tegen de Model 3. De 3 is een wat grotere premium SUV die zijn basis deelt met de nieuwe Volvo EX90. De 4 is een model dat een beetje tussen de 2 en 3 in zweeft als een soort iets opgehoogde vierdeurs coupé. De 5 wordt juist een ranke, Audi A7-esque sedan (of liftback) en de 6 wordt, jawel: een sportieve cabriolet.

Polestar 1 (2019) Polestar 2 (2020) Polestar 3 (2023) Polestar 4 (2024) Polestar 5 (2025*) Polestar 6 (2026*) *naar initiële verwachting van Polestar

Het nadeel is dat het nummer niet staat voor hiërarchie en de Polestar 3 eigenlijk de range-topper is, naast de 5. De 4 hangt daar eigenlijk een beetje onder. Ook klopt die volgorde niet helemaal, door uitgestelde productiedata en andere onvoorspelbaarheden zijn de 3 en 4 op min of meer hetzelfde moment in de verkoop gegaan. En hoe moet het nu verder? Volgens Polestar is de aankomende 7 (waarvan nog niet bijster veel bekend is) in essence een opvolger voor de Polestar 2, waarmee het hoogste getal dus technisch gezien het laagst in de rangorde komt.

Polestar 7

En nu we het toch hebben over de Polestar 7: dat kan wel eens een belangrijke auto worden voor het Zweeds-Chinese merk. Deze compacte SUV moet dus een soort SUV-versie worden van de 2 en daarmee een soort Model Y-rivaal worden. Ambitieus is het zeker. Polestar wil het momentum meepakken en daarom wordt de volgorde wéér aangepast. De Polestar 7 zou initieel pas in 2027 komen naar verwachting, maar dat wordt nu aangepast naar ‘vlak na de 5’. Ergens achterin 2025 dus, wellicht 2026.

Polestar 6 vertraagd

Was jij er helemaal klaar voor dat het Polestar-gamma van enkel sedans en crossovers eens iets leuks zou gaan doen, zoals met de 6? Dan heeft deze voordringstrategie voor de Polestar 7 wel een nadeel. De 6 wordt namelijk vertraagd, zo meldt Motor Authority op basis van een woordvoerder van het merk. Die zou voor 2026 op de planning staan, maar dan is het merk in de ban van de 7.

De reden? Geld, zoals altijd. De Polestar 7 is potentieel een massaverkoper, meer dan wat de Polestar 6 zou worden. De 7 wordt de eerste Polestar die uit de Europese fabriek komt rollen, aangezien de importtarieven op auto’s uit China de Polestars onnodig duur zullen maken.