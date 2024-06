Nieuwe Polestar 2 instapper: betere auto voor hetzelfde geld!

De Polestar 2 instapper is een betere auto geworden, de prijs is hetzelfde.

Inmiddels gaat de Polestar 2 een tijdje mee. Dat betekent niet dat het Zweeds-Chinese merk de elektrische auto niet langer van updates voorziet. Dit keer is het de instapper die een upgrade krijgt. Onlangs kreeg het model nog een prijsverlaging en het goede nieuws is dat het merk niets aan de prijs heeft gedaan.

Specs

De Polestar 2 instapper van voor de update kon maximaal 135 kW laden, met een rijbereik van 546 kilometer uit een 69 kWh batterij. De update heeft een iets grotere batterij van 70 kWh. Je kunt nu tot 180 kW snelladen en het rijbereik is toegenomen tot maximaal 554 kilometer WLTP.

We hebben het over de Standard range Single motor met achterwielaandrijving. Deze beschikt over 272 pk en 490 Nm aan koppel. De EV sprint in 6,4 seconden naar de honderd. Het is een Polestar en geen Volvo, dat betekent dat je 205 km/u mag rijden van het merk. In plaats van de lullig begrensde 180 km/u voor Volvo’s. Het trekgewicht is maximaal 1.500 kg.

Prijs en subsidie

Omdat de prijs hetzelfde is gebleven staat de Polestar 2 instapper voor 44.950 euro in de prijslijsten. Dat betekent dat de subsidie ook is behouden. Daarmee mag je 2.950 euro van de prijs halen. Het is de enige Polestar met subsidie, de overige varianten zijn te duur.

Het is een mooie update voor de Polestar 2. De elektrische auto heeft de Tesla Model Y als belangrijkste concurrent, die begint bij 45.990 euro. Die heeft met 455 kilometer WLTP minder rijbereik, dus de Polestar is helemaal geen verkeerde deal.

De Polestar 2 is verkrijgbaar als Standard range Single motor (44.950 euro), Long range Single motor (51.200 euro), Long range Dual motor (55.200 euro) en als Long range Dual motor met Performance pack (61.700 euro).

Nu een Polestar 2 instapper bestellen betekent een levering in oktober of november 2024. Dit, of toch een Tesla Model Y?