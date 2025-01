Polestar 7 wordt de eerste Polestar die in Europa wordt gebouwd

De Polestar 7 wordt voor en door Europa.

De naamstrategie van Polestar heeft één voordeel: je weet altijd precies hoe het volgende model gaat heten. Het nadeel is dat je geen idee hebt hoe dit model gepositioneerd wordt en je haalt de modellen altijd door elkaar.

Omdat je waarschijnlijk de draad kwijt bent zullen we het even voor je samenvatten. Op dit moment kun je de Polestar 2, 3 en 4 bestellen. Dat zijn de auto’s die je van links naar rechts op de headerfoto ziet. Verder zijn ook de Polestar 5 en de Polestar 6 al aangekondigd. Dit zijn respectievelijk een vierdeurs GT en een cabrio.

What’s next? De Polestar 7 natuurlijk. Die wordt nu officieel aangekondigd. Dit wordt een premium compacte SUV, aldus Polestar. Dit wordt indirect de opvolger van de Polestar 2, zoals we vorig jaar al konden melden. Maar de Polestar 7 lijkt dus echt een SUV te worden, waar de Polestar 2 een sedanachtige cross-over is.

Ook interessant: Polestar meldt dat de Polestar 7 in Europa wordt gebouwd. Dat is een primeur, want tot nu toe zijn alle Polestars made in China. De Polestar 3 wordt daarnaast ook nog in de VS gebouwd, maar niet in Europa dus.

De Polestar 7 gaat dus wel in Europa gebouwd worden, zodat Polestar in ieder geval geen last heeft van importheffingen. Volvo gaat de EX30 – die nu in China van de band rolt – vanaf dit jaar ook in Gent produceren. Verder zijn er nog diverse Chinese merken die in Europa gaan produceren.

Polestar vertelt nog niet wanneer we de 7 kunnen verwachten, maar dit gaat nog wel even duren. Reken op 2027. Tegen die tijd is het wel afgelopen met het bijtellingsfeest in Nederland, dus we zijn benieuwd hoe goed Polestar het dan nog doet.