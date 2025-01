Porsche-baas: handbak is en blijft zeer belangrijk

Als het aan de baas van Porsche’s GT-line-up ligt, gaat de handbak helemaal nergens heen omdat hij bestaansrecht heeft.

Het blijft één van de dingen waar autofanaten lekker verdeeld over kunnen zijn: handbak of automaat? Voor beide is veel te zeggen. Zo zijn de automaten van tegenwoordig geen luiere, eigenwijzere en vooral tragere alternatieven voor gewoon zelf roeren, maar verfijnde, zuinige en rustige bakken waar je zelf de controle vaak ook kan pakken (door bijvoorbeeld schakelflippers). En automaten zijn sneller, want zo pijlsnel kunnen schakelen als een DCT lukt je simpelweg niet met een handbak.

Handbak

Maar ja, de handbak. Voor de echte puristen toch wel datgene wat het laat voelen alsof je één bent met de auto. Zelf weten welke versnelling, rev-matchen, dat heerlijke gevoel: volgens doorwinterde puristen is dit het ultieme gevoel van autorijden.

De markt laat duidelijk zien wat de realiteit is. In Europa kan je heel veel ‘normale’ auto’s nog krijgen met handbak, maar bij meer luxueuze auto’s en zelfs erg veel sportwagens is een automaat je enige optie. Want het de snelle optie en waarschijnlijk die met de grootste use case voor de meeste consumenten. En besparing: dan hoeft een fabrikant geen twee transmissies te ontwikkelen. Merken als Ferrari en Lamborghini bouwen al jaren geen handbakken meer, alles wat in het segment M5/RS 6 opereert heeft ook geen schakelstaaf en Porsche heeft bij de 911 GT3 RS ook enkel de PDK als transmissie.

Enige Porsches met handbak

Ook de rest van het 911-gamma gaat langzaam over naar de automaat. Alles waar Carrera op staat kon je altijd met handbak krijgen, maar de gefacelifte Carrera (S) en GTS hebben enkel de achttraps PDK. De 911 GT3 RS zoals gezegd ook, een Turbo met handbak is er niet en hoef je niet te verwachten. Dan blijven over de Carrera T, enkel met handbak, en de GT3 en GT3 Touring Package, waar je tussen een zeventraps PDK of een handbak mag kiezen. Daarmee is die laatste de enige Porsche die een keuze biedt tussen transmissies.

Handbak blijft

Volgens Andreas Preuninger is dit precies hoe Porsche het wil houden. De baas van de GT-reeks van Porsche benadrukt dat de PDK de snelste optie is, vandaar de keuze voor deze transmissie op de RS en dat je hem kan krijgen op de GT3. Preuninger is echter zelf de grootste fan van zelf schakelen. Bovendien zorgt het volgens hem voor het grootste pretpakket. “De 911 GT3 met handbak is geen auto, maar entertainment. Het gaat ons niet om een auto die als transport wordt gebruikt. Het gaat om de lol die je hebt.”

Daarom vindt Preuninger de keuze belangrijk. Het is de keuze tussen snelheid en lol. Bovendien kun je stellen dat ondanks de wereldwijde afname van auto’s met een handbak, hij voor de 911 GT3 zeer belangrijk blijft. In de VS, een notoir automaatland, had 46 procent van de verkochte 992 GT3’s een handbak. Bij de Touring Package was dat zelfs 75 procent.

Milieu

Het droppen van een handbak is ook een milieumaatregel. Een auto met automaat is tegenwoordig vaak zuiniger. Dat zit hem vaak in het hebben van meer versnellingen, waarmee je op lage toeren kan draaien wanneer je bijvoorbeeld rustig 100 rijdt op de snelweg. Volgens Preuninger is het juist andersom. De gecompliceerde natuur van een moderne automaat zorgt voor relatief meer benzineverbruik. Er is meer weerstand, je hebt twee koppelingen, er is een extra systeem dat het hydrauliek van de automaat moet aansturen en vaak is het iets zwaarder. “In de echte wereld verbruikt een handgeschakelde auto minder dan eentje met automaat, daardoor stoot deze minder uit. Dat is een feit.”

Aan het optimisme van Andreas Preuninger te horen, is er geen reden om te vrezen dat de 911 GT3 zijn handbak kwijt gaat raken. Hoera! (via Motor1)