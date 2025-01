Bij BMW is stranden met lekke banden verleden tijd

De Wegenwacht moeten bellen voor lekke banden? Nee joh, gewoon doorrijden. Het kan dankzij BMW.

Heb jij een vrij nieuwe auto? En ligt daar nog een reservewiel achterin? De kans is groot van niet. Bij de vele nieuwe manieren om geld, gewicht en ruimte te besparen, werd het hebben van een reservewiel onnodig. Zo’n reservewiel of bijvoorbeeld een thuiskomer zorgt er met name voor dat je met een lekke band na een simpele wissel niet komt te stranden.

Niet meer stranden

Tegenwoordig heb je dus een probleem. Dan moet de Wegenwacht eraan te pas komen. Of denk bijvoorbeeld aan runflat-banden, die kunnen in theorie ervoor zorgen dat je niet meteen gevaar loopt als je band lek raakt en kun je nog nét je reis vervolgen. Maar ja, lek is lek en des te meer lucht ontsnapt, des te sneller je helemaal geen lucht meer in je band hebt.

BMW tyre repair kit Plus

Enter een persbericht van BMW. Daarin bespreken ze wat modeljaarupdates, allemaal redelijk gesneden koek wat collega Bas al heeft samengevat voor jullie. Maar ook dat een reeks BMW’s vanaf maart 2025 standaard wordt uitgerust met iets dat het Beierse merk ‘Tyre repair kit Plus’ noemt. Je kreeg altijd al een setje om je banden bijvoorbeeld op te pompen of smalle lekkage te repareren, nu gaat het merk een stapje verder.

Hoe het precies werkt staat in je gebruikshandleiding (als je die nog hebt), maar het komt erop neer dat je een device aan je wiel vastmaakt dat tijdens het rijden lucht kan bijpompen. Een compleet aaneen gereten band ga je er niet mee redden, maar een klein lek dat anders langzaam je hele band leeg zuigt blijft zo op peil en jij kan verder rijden. BMW zegt dat je niet veel harder dan 80 moet rijden met het device aan je wiel, maar je range is zo 200 kilometer. Meer dan genoeg om naar de dichtstbijzijnde snellader, eh, BMW-dealer te rijden.

Het is allemaal nog een beetje vaag (we kunnen (nog) niks vinden over deze nieuwe reparatieset buiten het persbericht van BMW om) maar het klinkt best handig. Wanneer we bewegend beeld hebben komen we er vast nog wel even op terug.