Je raad nooit wat de nieuwe auto is van de baas van Bugatti

En nee, de baas van Bugatti heeft geen Toyota GR Yaris als nieuw speeltje.

Als je de baas bent van een merk als Bugatti-Rimac. Dan heb je toegang tot alles wat je maar zou wensen. Misschien zal je de nieuwe aanschaf van Mate Rimac dan ook verbazen. De Kroaat heeft een droomauto uit zijn jeugdige jaren gekocht: de Volkswagen Golf V R32. Dus geen GR Yaris zoals meneer von Koenigsegg.

Mate Rimac kiest voor een Golf

Laten we eerlijk zijn, de Golf R32 is van velen van ons een droomauto van vroeger. Ik heb er persoonlijk ook mooie herinneringen aan. Toen deze auto op de markt kwam in 2005 had een kennis van mij deze auto gekocht. Geen GTI, maar een echte R32. Dat was toen nog echt iets bijzonders. Tegenwoordig kijk je toch niet meer op van een Golf R. Meerijden in dat ding was echt iets bijzonders. Het geluid van de VR6 stond voor iets machtigs en was met niets anders te vergelijken.

Ook Mate Rimac heeft er goede herinneringen aan, zo blijkt. Hij heeft recentelijk een Golf V R32 op de kop getikt. Klinkt toch gek. De baas van Bugatti die een Golf koopt. De auto is niet meer in een uitmuntende staat, zo laat Mate weten in een post op sociale media. Maar dat valt vast wel op te knappen.

De Golf V R32 was de laatste R32 met de atmosferische 3.2 VR6 motor onder de kap. Eigenlijk was het best een zwaar ding in de neus, waardoor onderstuur altijd op de loer lag. Maar dat maakt niet uit. Het geluid was ongeëvenaard. En in combinatie met een automaat met dubbele koppeling was de R32 eigenlijk zijn tijd ver vooruit.

Daarnaast laat Rimac weten dat hij een restomod op basis van de Volkswagen Golf R32 wel zou zien zitten. Waar de Porsche 964 inmiddels als originele auto origineler is dan als restomod, zo zeldzaam is het idee om van een Golf R32 een restomod te maken. Mate Rimac heeft de centen, de connecties en de middelen om de Golf zo om te toveren. Dus wij zeggen DOEN.