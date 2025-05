Dit zijn de opvolgers van Clarkson, Hammond en May bij The Grand Tour!

Welke presentatoren gaan we zien bij het nieuwe The Grand Tour?

Na bijna een decennium vol gebrul van V8’s, legendarische roadtrips en nog legendarischere oneliners is er écht een einde aan het Clarkson-Hammond-May tijdperk gekomen bij The Grand Tour. Maar Amazon was vastberaden om door te gaan met de show. The Grand Tour krijgt nieuwe presentatoren en nu is bekend wie dat gaan zijn.

Het Canadese duo Thomas Holland en James Engelsman van het populaire YouTube-kanaal Throttle House en treinspotter Francis Bourgeois zijn het geworden. Ja, dat lees je goed. Een treinspotter gaat The Grand Tour presenteren. Daarover bericht The Sun.

Van YouTube naar Prime Video

Thomas Holland en James Engelsman zijn voor autoliefhebbers op YouTube al lang geen onbekenden meer. Hun kanaal Throttle House telt inmiddels 3,2 miljoen abonnees en hun video’s worden regelmatig miljoenen keren bekeken. Het duo staat bekend om hun droge humor. Wat dat betreft past dat wel goed bij The Grand Tour.

Treinspotter

De opvallendste naam in het nieuwe trio is Francis Bourgeois. Liefhebbers van het EO-programma Rail Away kennen hem vast wel, denk ik. Hij spreekt daarnaast miljoenen kijkers aan op TikTok en Instagram met treinspotvideo’s. Echt waar.

Zijn echte naam is Luke Magnus Nicolson, en hij ging in 2021 viral met zijn oprechte enthousiasme voor alles wat over rails rijdt. Inmiddels heeft hij 2,4 miljoen volgers op Instagram en 3,3 miljoen op TikTok.

Wat heeft een treinspotter nou wee te zoeken in een autoprogramma? Volgens ingewijden is Francis vooral binnengehaald om zijn humor. Zijn liefde voor techniek, zijn achtergrond in werktuigbouwkunde zouden juist voor verrassingen moeten zorgen. Amazon durft daarmee wel een risico te nemen.

The Grand Tour begon in 2016, nadat Clarkson, Hammond en May vertrokken bij de BBC en Top Gear. Wat volgde waren zes seizoenen. Eerst een opzet vergelijkbaar met Top Gear, later alleen nog maar specials.

Het olijke trio opvolgen lijkt een onmogelijke job. Top Gear was ook nooit zo leuk meer als destijds met Clarkson, Hammond en May. Wat dat betreft kan The Grand Tour het zwaar gaan krijgen. Maar we gaan het zien.