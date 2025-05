BMW gaat interieurkwaliteit verbeteren

BMW luistert naar de kritiek die het merk heeft gehad als het gaat om het interieur.

Een veelgehoorde klacht bij eigenlijk alle merken is dat ‘het niet meer wat het geweest is’. Het gaat dan om de kwaliteitsbeleving. Een deel heeft te maken met gekozen materialen in combinatie met besparing op de productie. Zo is echt leer anno 2025 uit den boze en kiezen automerken voor duurzame alternatieven. Dat voelt niet altijd even premium aan.

Ook BMW heeft kritiek gehad met betrekking tot de kwaliteit van het interieur. Maar het merk negeert die klachten niet. Volgens Bimmertoday gaat BMW de kwaliteitsbeleving verbeteren aan boord van de nieuwe X3 (G45). Deze verbetering staat gepland voor de zomer van 2025

Het gaat hier om kleine aanpassingen op plekken waar gebruikers dagelijks mee in aanraking komen. Bijvoorbeeld de bedieningselementen voor de ramen. Met de G45 is gekozen om een mix van kunststoffen toe te passen. In de vernieuwde X3 zou BMW kiezen voor hoogglans zwart gelakte oppervlakken. Dat moet er niet alleen mooier uitzien, maar ook qua aanraking prettiger voelen.

Bij de BMW 5 Serie zijn soortgelijke panelen al vervangen in de 2025-update. Het merk trekt dit nu door naar andere modellen, zoals de X3 deze zomer. Ook andere zichtbare delen van het interieur, zoals sierlijsten en afdekpanelen, krijgen een upgrade.

De G45-generatie X3 kwam pas in 2024 op de markt. Toch besluit BMW om nu al in te grijpen, vermoedelijk na een lading negatieve feedback. Dat is vrij uniek, het komt niet vaak voor dat een automerk al zo snel ingrijpt.

Voor de occasionwarriors onder ons is dit het moment om aantekeningen te maken. Mocht je over een jaar of vijf in de markt zijn voor een G45 BMW X3, dan weet je dat je niet zo’n vroeg exemplaar moet komen. Beter gaan voor de versie die na de zomer van 2025 op de markt verschijnt, met aaibare materialen die het leven net wat aangenamer maken.