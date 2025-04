Christian von Koenigsegg rijdt in Toyota naar het werk en is er trots op

Wat is ie lekker normaal gebleven.

Wat moet het toch heerlijk zijn om een eigen hypercarmerk op te richten en het nog te laten slagen ook. Christian von Koenigsegg is het, ondanks zijn moeilijke naam, meer dan gelukt. Zijn merk is zelfs zo sterk dat hij zelf niet in een Jesko of CC850 naar de zaak hoeft te komen. Nee, daarvoor heeft Christian gewoon een driecilinder Toyota-hatchbackje.

Von Koenigsegg deelt zijn daily driver vol trots op Instagram. Hij schrijft erbij: ”Er is niets beters dan wat driecilinder gekte voor de ochtendrit. Ik hou van kleine auto’s!”. Vervolgens zien we hem door een prachtig landschap richting de Koenigsegg-fabriek rijden.

In de reacties zijn de mensen lovend over Christians hatchbackje. Iemand schrijft: ”Deze gast geniet meer van een Toyota dan van zijn eigen auto’s.” Een andere volger heeft een erg goede vraag: ”Kunnen we de Gemera driecilinder hierin swappen?” Ook bij Toyota zijn ze blij met de Reel van CvK. In zes dagen tijd wist het bericht bijna 270.000 likes op te halen. Er zijn Autoblog-posts die dat aantal niet halen.

De Toyota van Christian von Koenigsegg

Natuurlijk rijdt Von Koenigsegg niet in zomaar een Toyota met driecilinder. Wie een beetje heeft opgelet de afgelopen tijd voelt hem al aankomen: de Toyota van Christian Von Koenigsegg is een GR Yaris. We hebben de gespierde rallyhatchback al vaak beschreven, maar doen dat graag nog eens.

Toyota weet 280 pk en 390 Nm uit een 1,6-liter turbodriecilinder te krijgen en stuurt dat (natuurlijk) naar alle wielen. Dankzij het vermogen is een topsnelheid van 230 km/u mogelijk. En dat in een bakje van 1.355 kilo rijklaar. Hij is verkrijgbaar met handgeschakelde versnellingsbak of automaat. Ga maar voor de handgeschakelde versie. Dat is niet alleen leuker, maar je bespaart er ruim 12.000 euro mee.

Over de prijs gesproken: op dit moment kost de GR Yaris in Nederland minimaal € 85.295,-. Van dat bedrag gaat nog geen € 40.000 naar de Toyota. De rest van het bedrag zit hem in de btw en BPM. De automaat begint trouwens bij € 97.840,-. Je kunt natuurlijk ook even op Marktplaats kijken wat een tweedehands GR Yaris nu kost.