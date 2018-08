Je raadt NOOIT wat de voorkant van deze 220SE écht is

Probeer dan!

Iedereen heeft wel een bepaalde kunstvorm waarvan ze houden. Zo is er geen mens dat muziek niet kan waarderen. Beeldende kunst valt ook bij menig persoon in de smaak. Of het nu een project is van Joseph Klibansky, een schilderij van de getalenteerde leden van de Cobragroep of een duizelingwekkend werk van wijlen Jackson Pollock, iedereen kent wel iets waarvan het hart sneller begint te kloppen.

Afgezien van de hoge mate waarin een kunstwerk één of meerdere emoties kan opwekken bij de aanschouwer, kan kunst ook een functionele waarde hebben. Dit is precies het geval bij het werk waarnaar we nu kijken. De afgezaagde voorkant van deze Mercedes-Benz 220SE uit de jaren ’60 kan prima in de huiskwamer geplaatst worden, puur om de esthetiek van het interieur op te krikken. Tegelijkertijd werkt het object echter ook als niets minder dan een jukebox.

De markante jukebox is gemaakt door een Britse performance art crew, genaamd Mutoid Waste Company. De in Londen gebaseerde groep wekte in de jaren ’70 een zekere hype op door allerlei grote muurschilderingen en sculpturen te maken. Daarbij gooide de groep met enkele regelmaat, maar wel in het geheim, feesten in haar thuisstad. De groep bleef ook in de jaren ’80 doorwerken, en dat is naar verluidt precies de periode waaruit deze jukebox komt.

Hoewel de jukebox er ronduit fenomenaal uitziet, werkt hij momenteel niet naar behoren. Het apparaat moet in ieder geval gerestaureerd worden. Het is niet precies duidelijk in hoeverre het apparaat gerepareerd moet worden, maar er moeten wel degelijk enige euro’s in verdwijnen voordat hij weer fatsoenlijk draaien kan. Het apparaat staat momenteel te veil bij Bring A Trailer, waar het hoogste bod op het moment van schrijven nog niet boven de 1.000 dollar is uitgekomen.