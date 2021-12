Radiostilte Mercedes, zijn ze écht zo boos?

Er heerst een absolute radiostilte bij Mercedes.

Afgelopen zondag was niet de beste dag voor Mercedes. Hoewel de achtste constructeurstitel op rij werd behaald (en daarmee ook het oh zo belangrijke geld), liepen ze de rijderstitel nét mis.

Ondanks dat de Mercedes van Lewis Hamilton soeverein aan kop ging, wist hij de race niet te winnen. Een gecrashte Williams en een daarop volgende safetycar periode gooide roet in het eten. Mercedes gokte erop dat de race niet meer hervat zou worden, Red Bull wilde dat (uiteraard) wel. Uiteindelijk koos de race director (Michael Masi, zijn naam zie je weleens voorbij komen de laatste dagen) voor de keuze om te racen. Iets waar alle teams mee hebben ingestemd na het fiasco van de GP België 2021.

Hamilton groots kampioen, waardig verliezer

Lewis Hamilton was een groot kampioen en een groot verliezer. Hij feliciteerde Verstappen op gepaste wijze. Sterker nog, waar Verstappen boos wegliep bij de ceremonie in Jeddah, bleef Hamilton staan. Daarbij is het ook voornamelijk dat Lewis Hamilton benadeeld is, Mercedes heeft gewoon zijn titel binnen, alleen Hamilton niet. Toto en Mercedes zijn duidelijk een minder groots verliezer.

Dat blijkt nu ook uit hun persmateriaal. De meeste teams hebben persberichten met persafbeeldingen. In de meeste gevallen worden die na de race vrijgegeven. Daardoor kunnen wij artikelen maken voor onze trouwe lezers. Mercedes doet dat altijd één dag later. Wel op een typische Mercedes-wijze: zeer geordend, zeer duidelijk en zeer uitgebreid. Klasse! Serieus, door hun archieven neuzen is verplichte kost voor de autofanaticus.

Radiostilte Mercedes

Maar wat wil het feit? Ze hebben deze niet voorzien van een update. Dat is nog nooit gebeurd bij Mercedes. Volgens de kronieken van Mercedes is het laatste wapenfeit in de motorsport de kwalificatie op zaterdagmiddag geweest. Sindsdien is er niets gebeurd dat een persbericht waardig is.

De reden voor deze radiostilte van Mercedes is overigens niet heel erg vreemd. Ze zijn zich aan het broeden op een eventueel hoger beroep bij het IMC (International Motorsport Council) en eventueel het CAS (Hof van Arbitrage voor sport). Maar dat ze vooralsnog doen of afgelopen zondag niet gebeurd is, is vreemd. Hun laatste officiële uitspraak is via Twitter:

Sindsdien heeft Lewis Hamilton óók niets laten weten op Twitter, bijvoorbeeld. Ook heeft Toto Wolff nog geen interview gegeven na zijn optreden tijdens de GP van Abu Dhabi. Wel heeft hij Max Verstappen gefeliciteerd met zijn wereldtitel via een SMS-bericht. Ook bij de vrije trainingen van deze week met 2021-mules (en de nieuwe 18 inch Pirelli banden) is Hamilton niet aanwezig. Nederlander Nyck de Vries neemt daar de honneurs waar.

Hoe lang de stilte nog gaat duren is niet exact bekend, maar de deadline op in beroep te gaan is donderdag.