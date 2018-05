Heeft Joseph Klibansky zijn Ferrari 812 alweer verkocht?

Robin Scherbatsky > Joseph Klibansky.

Je moet het Joseph Klibansky nageven, dankzij the skills of an artist heeft de kunstenaar in zijn leven al een paar mooie auto’s onder zijn kunstzinnige kont gehad. Misschien is het zo dat kunst andere kunst aantrekt als een magneet. McLarens, Maserati, Ferrari’s, Joseph heeft/had ze allemaal. Meestal opteert hij daarbij voor maagdelijk wit als exterieurkleur.

Helemaal puur blijven de auto’s van Jo echter niet altijd. Met zijn Ferrari 458 ging Klibansky een keer klabamsky. Met ‘lichte voorschade‘ dook de Fezza later op bij een handelaar die wel brood zag in het stukje nouveau réalisme. Badabing-badaboemsky, monnie in de zaksky.

Joseph ging ondertussen onverwijld door naar de volgende auto’s. Onlangs rolde hij opeens door de stad met een splinternieuwe Ferrari 812 Superfast, onder het toeziend oog van talloze spotters.

We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar misschien was die aandacht wel iets teveel van het goede? Onlangs kregen we namelijk een berichtje onder ogen dat de Fezza alweer te koop zou zijn voor de originele nieuwprijs:

Dit bericht is inmiddels weer verwijderd. We hebben contact gezocht met de kunstenaar, maar hij was noest aan het werk aan zijn nieuwe beeldje dat een krokodil in feestuitdossing afbeeldt. De RDW geeft maar één (zakelijke) eigenaar op voor de auto, dus wellicht heeft Joseph zich bedacht toen hij las dat Gucci Mane ook een 812 heeft.