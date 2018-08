Ook SEAT gaat het gevecht aan met Alfa Romeo

Kunnen we dit wel een gevecht noemen?

Herbert Diess, de recentelijk gepromoveerde topman van de Volkswagen Group, heeft snode plannen met SEAT. De geboren Münchenaar wil één van de vele aftakkingen van VAG richten op Alfa Romeo. Dit lijkt een gemakkelijke opgave, daar de verkopen van beide autofabrikanten totaal niet met elkaar in verhouding staan, maar Diess ziet dit wel anders.

Volgens Herbert moet SEAT zich namelijk vooral richten op de mate van bekendheid van Alfa Romeo. Zoals gezegd laten de verkopen het vooralsnog tamelijk afweten, maar de Italiaanse autofabrikant geniet nog altijd een grote groep liefhebbers (Alfisti). Daarbij genieten de Italianen van het hartstochtelijke fanaticisme. Dit was vorig jaar bijvoorbeeld goed te merken toen het merk aangekondigde dat het terugkeerde naar de Formule 1. Tevens is het merk een bron van inspiratie en een vriendelijke concurrent. Het hoofd van Hyundai liet recentelijk bijvoorbeeld nog weten dat toekomstige modellen van het merk mikken op de schoonheid van het gamma van Alfa Romeo.

Hoewel Alfa Romeo een groot aantal zaken in het voordeel heeft, heeft de autofabrikant deze positieven nog niet om weten te zetten in keiharde, concrete verkoopcijfers. SEAT mag zich misschien mikken op Alfa Romeo, qua verkopen drukken de ‘Spanjaarden’ de Italianen volledig de grond in. Alleen al in de eerste vier maanden van dit jaar verkocht SEAT liefst 189.300 auto’s, ongeveer 20.000 auto’s meer dan Alfa Romeo in héél 2018 hoopt te verkopen.

Desalniettemin ziet Diess Alfa Romeo als een concurrent voor zijn Spaanse Volkswagen-klonen. De Duitser vertelde recentelijk het volgende over de huidige stand van zaken:

Young, sporty, desirable, emotional – this is how we are positioning Seat a little higher. Today, Seat has a much better product mix than just a few years ago and has the youngest customers in the group network. I believe this brand still has plenty more potential. […] For people our age it is a fantastic brand, but ever since I can remember Alfa has been on the decline. Ask a 25-35 year old about Alfa, they are at a loss, they have no idea what Alfa is.