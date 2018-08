Daar is ‘ie dan: de Volkswagen Grand California

Klaar voor de eerst volgende vakantie.

De Volkswagen California is een camper in zijn eenvoudigste vorm. Het concept werd bekend door Westfalia, die de T2 en T3 voorzagen van een camper-metamorfose. Nou ja, dat is de kracht van de Westfalia’s: het is geen metamorfose. Het is gewoon een VW Transporter met een uitschuifdak en een keuken. De eenvoudige campers werden als Westfalia California verkocht vanaf 1988, toen VW en Westfalia met de T3 de kleine campers als warme broodjes verkochten. Toen Volkswagen met de Transporter T4 de California in leven riep, werd Westfalia minder tot niet betrokken. Of dat de reden was voor het faillissement van Westfalia is niet bekend, maar als je van Mercedes Vito’s houdt kun je nog steeds een Westfalia bemachtigen.

En de California? Die bestaat nog steeds. Ondertussen op basis van de nieuwe Volkswagen T6, is het nog steeds de eenvoudigste camper die VW in hun arsenaal heeft.

Voortbordurend op het succes van de kleine camper komt VW daarom op de proppen met de Grand California. En surprise, surprise: het is een California, maar dan groter. Het meest prominente verschil met de normale California is dan ook de basis, waar bij de reguliere California de Transporter als basis dient, is de Grand California een omgebouwde Crafter. Met een kleine opbouw, maar zonder uitschuifdak, want de Crafter is van zichzelf al een ruime jongen.

De camper zit vol met slimme snufjes, om zo efficiënt mogelijk de beperkte ruimte te benutten. Zo dient de extra ruimte als badkamer, kan het ‘waterhoofd’ gebruikt worden als slaapruimte en kan er van alles in- en uitgeklapt worden om geen centimeter te verspillen. Ook zit er in de woonaccommodatie een Bluetooth-speaker ingebouwd, die los staat van het infotainment van de bestuurdersruimte. Zo kunnen de kinderen achterin lekker naar Famke Louise luisteren terwijl jij tijdens het rijden gewoon weer kan meeblèren met oude hits. Lichtknoppen zijn niet aanwezig in de Grand California, bewegingssensoren zullen bepalen wanneer het licht aan gaat.

Vanaf het voorjaar van 2019 zal de Grand California leverbaar zijn. Net op tijd voor de vakantie dat jaar, dus. Binnenkort zal hij aanwezig zijn op de Caravan Salon te Düsseldorf, waar de prijzen en volle specificaties bekend gemaakt worden.